Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
6 марта 2020, 18:59

Новый хэтчбек Audi A3 доберется до России к концу 2020 года

  • 78
  • 0
Фото: Audi
Хэтчбек Audi A3 нового поколения появится в салонах российских дилеров в четвертом квартале 2020 года. Клиентам предложат выбор из двух бензиновых версий – мощностью 150 и 190 лошадиных сил.
Новый хэтчбек Audi A3 доберется до России к концу 2020 года

Фото: Audi

Новый хэтчбек Audi A3 доберется до России к концу 2020 года

Фото: Audi

Новый хэтчбек Audi A3 доберется до России к концу 2020 года

Фото: Audi

Новый хэтчбек Audi A3 доберется до России к концу 2020 года

Фото: Audi

Новый хэтчбек Audi A3 доберется до России к концу 2020 года

Фото: Audi

Новый хэтчбек Audi A3 доберется до России к концу 2020 года

Фото: Audi

Новый хэтчбек Audi A3 доберется до России к концу 2020 года
Новый хэтчбек Audi A3 доберется до России к концу 2020 года
Новый хэтчбек Audi A3 доберется до России к концу 2020 года
Новый хэтчбек Audi A3 доберется до России к концу 2020 года
Новый хэтчбек Audi A3 доберется до России к концу 2020 года
Новый хэтчбек Audi A3 доберется до России к концу 2020 года
Ранее мы писали
Компания Audi представила хэтчбек A3 Sportback четвертого поколения. Автомобиль «подрос» и стал более экологичным ...
Читать далее
Премьера нового Audi A3 Sportback должна была состояться на Женевском автосалоне, но из-за отмены мероприятия презентацию пришлось провести онлайн. Со сменой поколения хэтчбек Audi A3 обзавелся более агрессивным дизайном с «прищуренными» фарами головного света, мускулистым капотом и рельефными боковинами, крупной радиаторной решеткой и вырубленными в переднем бампере воздухозаборниками. 

Габаритная длина и ширина новинки увеличились на 3 сантиметра. В салоне появилась модернизированная медиасистема с увеличенным до 10,25 дюймов сенсорным экраном и возможностью поддержки многочисленных онлайн-сервисов. В списке оснащения появилась цифровая «приборка», расширенный набор электронных ассистентов, а также адаптивные амортизаторы и спортивная подвеска с пакетом S Line. 

Как сообщили в российском представительстве Audi, хэтчбек A3 Sportback четвертого поколения появится у нас в стране в двух модификациях: 1.4 TFSI мощностью 150 сил и 2.0 TFSI мощностью 190 сил. Точные комплектации и цены обещают опубликовать ближе к старту продаж, который запланирован на конец 2020 года.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Audi A3
Цитата:| Кому: victoria19761965 У меня были похожие симптомы. причины правда в обоих случая разные. Один раз было связано с топливом: с утра залил, поставил, ушел на работу, после работы начала трястить и глохнуть. Такое повторялось и на следующий день, потом правда прошло. И был еще случай, у меня ...
Никита
Без Колес. По-настоящему семейный тест-драйв. Audi A3
Смешные ребята) ) ) ) ) ) ) ) ) )
Алина
Audi досрочно представила A3 Cabriolet
классная и мой любимый цвет ...
Maria86
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Ауди
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Коронавирус VS автопром. Бояться ли россиянам последствий?
Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres: «зима» против «лета»
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Audi A3
Объявления о продаже Audi A3
Рейтинг по классам
Класс Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 9 моделей
Класс B Exclusive
Alfa Romeo MiTo и еще 6 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 31 модель
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 13 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Новый хэтчбек Audi A3 доберется до России к концу 2020 года
{{material_129157}}Премьера нового Audi A3 Sportback должна была состояться на Женевском автосалоне, но из-за отмены мероприятия презентацию пришлось провести онлайн. Со сменой поколения хэтчбек Audi A3 обзавелся более агрессивным дизайном с «прищуренными» фарами головного света, мускулистым капотом и рельефными боковинами, крупной радиаторной решеткой и вырубленными в переднем бампере воздухозаборниками. Габаритная длина и ширина новинки увеличились на 3 сантиметра. В салоне появилась модернизированная медиасистема с увеличенным до 10,25 дюймов сенсорным экраном и возможностью поддержки многочисленных онлайн-сервисов. В списке оснащения появилась цифровая «приборка», расширенный набор электронных ассистентов, а также адаптивные амортизаторы и спортивная подвеска с пакетом S Line. Как сообщили в российском представительстве Audi, хэтчбек A3 Sportback четвертого поколения появится у нас в стране в двух модификациях: 1.4 TFSI мощностью 150 сил и 2.0 TFSI мощностью 190 сил. Точные комплектации и цены обещают опубликовать ближе к старту продаж, который запланирован на конец 2020 года.
2020-03-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Кемеровская область Ярославль Тамбов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться