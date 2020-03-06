6 марта 2020, 18:59
Новый хэтчбек Audi A3 доберется до России к концу 2020 года
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Фото: Audi
Хэтчбек Audi A3 нового поколения появится в салонах российских дилеров в четвертом квартале 2020 года. Клиентам предложат выбор из двух бензиновых версий – мощностью 150 и 190 лошадиных сил.
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
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Габаритная длина и ширина новинки увеличились на 3 сантиметра. В салоне появилась модернизированная медиасистема с увеличенным до 10,25 дюймов сенсорным экраном и возможностью поддержки многочисленных онлайн-сервисов. В списке оснащения появилась цифровая «приборка», расширенный набор электронных ассистентов, а также адаптивные амортизаторы и спортивная подвеска с пакетом S Line.
Как сообщили в российском представительстве Audi, хэтчбек A3 Sportback четвертого поколения появится у нас в стране в двух модификациях: 1.4 TFSI мощностью 150 сил и 2.0 TFSI мощностью 190 сил. Точные комплектации и цены обещают опубликовать ближе к старту продаж, который запланирован на конец 2020 года.
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