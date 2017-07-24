24 июля 2017, 11:02

Новый Honda CR-V добрался до России

Первая партия автомобилей Honda CR-V пятого поколения с двигателями 2,4 литра доставлена в дилерские центры компании в России. Кроссовер доступен в четырех вариантах исполнения: Elegance, Lifestyle, Executive и Prestige.
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  Новый Honda CR-V добрался до России Honda CR-V Новый Honda CR-V добрался до России Honda CR-V Новый Honda CR-V добрался до России
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Honda CR-V Prestige 2.4 CVT 4x4
2.4 л, 186 л.с
вариатор
0-100 - 10.2 с, 190 км/ч
4586 x 1855 x 1689 мм
полный
АИ-95, 7.8 л на 100 км
2 389 900 руб
Все характеристики
В начальном варианте вседорожник оснащен интеллектуальным мультиинформационным дисплеем, 2-зонным климат-контролем, обогревом зоны покоя стеклоочистителей, электроприводом и обогревом зеркал, подогревом передних сидений, круиз-контролем и функцией ограничителя скорости. Также в «базе» имеются датчики дождя и света, передние и задние датчики парковки, система бесключевого доступа, интеллектуальная система запуска и остановки двигателя.

В самом богатом исполнении новый CR-V оснащается навигационной системой с жестким диском и технологией мониторинга трафика. Сиденье водителя имеет функцию запоминания положения и электрорегулировку в 8 направлениях (в 4 для пассажира). Салон отделан кожей,а дополнительный комфорт обеспечивают обогрев рулевого колеса и задних сидений, электропривод двери багажника.

Мотор объемом 2,4 литра генерирует 186 сил. В паре с ним выступает бесступенчатая трансмиссия CVT. Привод – полный. Чуть позже, а точнее в сентябре, Honda начнет поставлять в Россию версии с 2-литровым 150-сильным агрегатом.

Купить авто Хонда СРВ, CRV

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Honda CR-V
Вырывает болт на крышке главного цилиндра сцепления, уже не в первый раз, болт обламывается, жидкость вытекает, педаль падает в пол. На новом цилиндре то же самое случилось через пару месяцев после замены. Кто подскажет в чем может быть причина? Хонда срв 2002 года, 2 л, 150лс.
Андрей
Стало известно, когда обновленный Honda CR-V придет на российский рынок
в других источниках упоминаются 2 вида двигателей, а не один
Олег
Honda подарит цвет при покупке CR-V
Характеричтики CR-V с 2.4 движком, который не продается сейчас в России!!
Евгений
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Новый Honda CR-V добрался до России
{{params_57471}}В начальном варианте вседорожник оснащен интеллектуальным мультиинформационным дисплеем, 2-зонным климат-контролем, обогревом зоны покоя стеклоочистителей, электроприводом и обогревом зеркал, подогревом передних сидений, круиз-контролем и функцией ограничителя скорости. Также в «базе» имеются датчики дождя и света, передние и задние датчики парковки, система бесключевого доступа, интеллектуальная система запуска и остановки двигателя.В самом богатом исполнении новый CR-V оснащается навигационной системой с жестким диском и технологией мониторинга трафика. Сиденье водителя имеет функцию запоминания положения и электрорегулировку в 8 направлениях (в 4 для пассажира). Салон отделан кожей,а дополнительный комфорт обеспечивают обогрев рулевого колеса и задних сидений, электропривод двери багажника.Мотор объемом 2,4 литра генерирует 186 сил. В паре с ним выступает бесступенчатая трансмиссия CVT. Привод – полный. Чуть позже, а точнее в сентябре, Honda начнет поставлять в Россию версии с 2-литровым 150-сильным агрегатом.
2017-07-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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