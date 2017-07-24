24 июля 2017, 11:02
Новый Honda CR-V добрался до России
Первая партия автомобилей Honda CR-V пятого поколения с двигателями 2,4 литра доставлена в дилерские центры компании в России. Кроссовер доступен в четырех вариантах исполнения: Elegance, Lifestyle, Executive и Prestige.
|Honda CR-V Prestige 2.4 CVT 4x4
|2.4 л, 186 л.с
|вариатор
|0-100 - 10.2 с, 190 км/ч
|4586 x 1855 x 1689 мм
|полный
|АИ-95, 7.8 л на 100 км
|2 389 900 руб
|Все характеристики
В самом богатом исполнении новый CR-V оснащается навигационной системой с жестким диском и технологией мониторинга трафика. Сиденье водителя имеет функцию запоминания положения и электрорегулировку в 8 направлениях (в 4 для пассажира). Салон отделан кожей,а дополнительный комфорт обеспечивают обогрев рулевого колеса и задних сидений, электропривод двери багажника.
Мотор объемом 2,4 литра генерирует 186 сил. В паре с ним выступает бесступенчатая трансмиссия CVT. Привод – полный. Чуть позже, а точнее в сентябре, Honda начнет поставлять в Россию версии с 2-литровым 150-сильным агрегатом.
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Под скидки и «Аккорд» звучит
06.11.2013, 08:03
Стартовали продажи Honda CR-V 2.4 и обновленного Crosstour
26.04.2013, 15:40
Сделано для молодежи
25.01.2013, 09:39
На чем поедем в 2013 году?
28.12.2012, 05:19
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Вырывает болт на крышке главного цилиндра сцепления, уже не в первый раз, болт обламывается, жидкость вытекает, педаль падает в пол. На новом цилиндре то же самое случилось через пару месяцев после замены. Кто подскажет в чем может быть причина? Хонда срв 2002 года, 2 л, 150лс.
в других источниках упоминаются 2 вида двигателей, а не один
Характеричтики CR-V с 2.4 движком, который не продается сейчас в России!!
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