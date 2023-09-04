Новый хот-хэтч Volkswagen: имитация рева мотора и фальшивое переключение передач

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На открывающейся 5 сентября в Мюнхене международной автомобильной выставке IAA компания Volkswagen покажет публике концепт будущего электрического хот-хэтча GTI, построенный на базе бюджетного шоу-кара Volkswagen ID.2all. От стандартного автомобиля он отличается лучшей управляемостью и более мощной силовой установкой. Точных данных о динамике пока не сообщается, но они явно должны превышать показатели ID.2all, который выдает 231 л.с. и разменивает первую «сотню» менее чем за 7 секунд.

Более острые драйверские ощущения, свойственные хот-хэтчам Volkswagen с ДВС, должна обеспечить система GTI Experience Control, которая активируется кнопкой на центральной консоли. Благодаря ей автомобиль обретает знакомые всем поклонникам GTI остроту руля и звук мотора, а также иллюзию переключения на повышенную передачу.

Фото: Volkswagen

Дизайнер ID.2all, руководитель отдела дизайна Volkswagen Андреас Миндт, говорит, что изначально держал в голове образ GTI, когда разрабатывал базовый хэтчбек. В случае Volkswagen ID.GTI мускулистые очертания кузова обычного ID2.all усилили за счет большой шестиугольной нижней решетки в переднем бампере, боковых юбок, расширителей колесных арок, заднего спойлера, увеличенной секции диффузора в заднем бампере, 20-дюймовых колесных дисков и многочисленных красных акцентов. Ожидается, что серийная версия появится через 2 – 3 года.

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