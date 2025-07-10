Новый игрок на российском рынке: BAW везет рамный внедорожник и минивэн
Современный BAW 212 сохранил ключевые внедорожные характеристики: рамную конструкцию, жесткие мосты, пружинную подвеску и клиренс 235 мм. Длина модели составляет 4705 мм, колесная база – 2860 мм. Под капотом установлен двухлитровый турбированный двигатель мощностью 238 л.с. и крутящим моментом 410 Нм, работающий в паре с восьмиступенчатым автоматом. Полный привод реализован по схеме Part Time. Расход топлива в смешанном цикле заявлен на уровне 10,9 литра на 100 км.
Ранее автомобили BAW 212 уже попадали в Россию через частные поставки и стоили около 4 млн рублей. А на днях в Москве открылся первый шоурум. Правда, формат продаж пока остается специфическим: клиенту нужно предварительно оплатить автомобиль (минимум 3,4 млн рублей), после чего его доставят из Китая, а затем оформят через брокера. Таким образом, салон выступает посредником между потребителем и заводом. После оформления ОТТС и официального выхода BAW на российский рынок схема продаж должна стать более привычной.
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10.07.2025, 08:41
Российский авторынок застыл на уровне 100 тысяч машин в месяц: прогноз на 2025 год скорректирован
По итогам первых шести месяцев 2025 года объем продаж новых легковых автомобилей в России составил 530,4 тыс. единиц, что на 26,3% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Участники рынка констатируют замедление темпов реализации и отсутствие признаков восстановления.Читать далее
-
10.07.2025, 00:20
В Петербурге подвели итоги работы по повышению дорожной безопасности
Санкт-Петербург продолжает активную работу по улучшению дорожной инфраструктуры и повышению безопасности на городских улицах. По данным вице-губернатора Кирилла Полякова, за первое полугодие 2025 года было нанесено и обновлено 403,4 тысячи квадратных метров дорожной разметки – это около 60% от запланированного объема работ на весь год.Читать далее
-
09.07.2025, 17:44
Составлен портрет типичного российского водителя: имя, возраст, машина
Если представить себе среднего российского водителя, то это, скорее всего, мужчина лет под сорок за рулем Lada Granta. Такие выводы сделали аналитики страховой компании «Согласие», проанализировав данные о продажах полисов ОСАГО за два с половиной года – с января 2023-го по июнь 2025 года. Читать далее
-
09.07.2025, 17:18
На Невском проспекте два водителя напали на таксиста Яндекса
В центре Петербурга, на Невском проспекте, в плотном транспортном потоке произошел конфликт между водителем такси сервиса Яндекс Go и двумя мужчинами из других автомобилей. Драка попала на видео.Читать далее
-
09.07.2025, 16:05
Водителям перечислили явные и скрытые угрозы летних дождей
Лето в самом разгаре, а это значит, что дожди стали частыми гостями на дорогах. Автоэксперт рассказал, как постоянная влажность влияет на автомобиль и может ли проливной дождь стать причиной серьезных поломок или ускоренного износа.Читать далее
-
09.07.2025, 15:22
В Свердловской области в 2026 году начнут собирать новые «Синары»
Фонд развития промышленности (ФРП) выделит льготный заем в размере 1,2 млрд рублей компании «Синара – Городской рельсовый транспорт» для организации серийного производства низкопольных трамваев нового поколения в Екатеринбурге. Об этом было объявлено на международной промышленной выставке «Иннопром-2025».Читать далее
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