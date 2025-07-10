Новый игрок на российском рынке: BAW везет рамный внедорожник и минивэн

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По заявлению производителя, оба автомобиля прошли финальные этапы адаптации под российские условия и ориентированы на сегменты с высоким спросом и нехваткой предложений. Особый интерес вызывает BAW 212 – преемник легендарного советско-китайского военного внедорожника BJ212, который сегодня позиционируется как современный, технологичный и при этом чрезвычайно выносливый автомобиль.

Современный BAW 212 сохранил ключевые внедорожные характеристики: рамную конструкцию, жесткие мосты, пружинную подвеску и клиренс 235 мм. Длина модели составляет 4705 мм, колесная база – 2860 мм. Под капотом установлен двухлитровый турбированный двигатель мощностью 238 л.с. и крутящим моментом 410 Нм, работающий в паре с восьмиступенчатым автоматом. Полный привод реализован по схеме Part Time. Расход топлива в смешанном цикле заявлен на уровне 10,9 литра на 100 км.

Фото: BAW

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Ранее автомобили BAW 212 уже попадали в Россию через частные поставки и стоили около 4 млн рублей. А на днях в Москве открылся первый шоурум. Правда, формат продаж пока остается специфическим: клиенту нужно предварительно оплатить автомобиль (минимум 3,4 млн рублей), после чего его доставят из Китая, а затем оформят через брокера. Таким образом, салон выступает посредником между потребителем и заводом. После оформления ОТТС и официального выхода BAW на российский рынок схема продаж должна стать более привычной.

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