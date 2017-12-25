25 декабря 2017, 11:17

Новый Infiniti Q60 поступил в продажу

Российские дилеры Infiniti начали принимать заказы на купе Q60 2018 года. Автомобиль предложат с 3-литровым бензиновым двигателем V6, мощность которого составляет 405 л.с. и 475 Нм крутящего момента.
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Infiniti Q60
Выпускается с 2014 г.
С таким агрегатом первая «сотня» доступна машине уже через 5,1 секунды. В перечень оснащения новинки вошли электронно-управляемые амортизаторы с функцией адаптации под изменяющуюся дорожную ситуацию. В зависимости от текущих условий они также оптимизируют работу подвески. Водителю доступно 6 режимов управления.

Также Q60 имеет систему контроля движения и удержания автомобиля на полосе, функцию кругового обзора, обнаружения приближающихся объектов и систему определения свободного места для парковки (PSM). Впервые в багажнике появилась докатка.

Минимальная стоимость автомобиля составит от 3 489 000 рублей. Напомним, что в настоящий момент японский автопроизводитель работает над «заряженной» версией купе. Премьера должна состояться уже через 2 года.

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Новый Infiniti Q60 поступил в продажу
{{model_6127}}С таким агрегатом первая «сотня» доступна машине уже через 5,1 секунды. В перечень оснащения новинки вошли электронно-управляемые амортизаторы с функцией адаптации под изменяющуюся дорожную ситуацию. В зависимости от текущих условий они также оптимизируют работу подвески. Водителю доступно 6 режимов управления.Также Q60 имеет систему контроля движения и удержания автомобиля на полосе, функцию кругового обзора, обнаружения приближающихся объектов и систему определения свободного места для парковки (PSM). Впервые в багажнике появилась докатка.Минимальная стоимость автомобиля составит от 3 489 000 рублей. Напомним, что в настоящий момент японский автопроизводитель работает над «заряженной» версией купе. Премьера должна состояться уже через 2 года.
2017-12-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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