Новый инструмент серьезно облегчит процесс замены колес (и не только)
Фото: roadandtrack.com
Разработанные Gearwrench головки называются Bolt Biters («Кусачки для болтов»). Их острые края способны «прикусить» закругленные шестигранные гайки и болты, образуя достаточно прочный захват, чтобы заставить их вращаться. В отличие от обычных головок, которые захватывают края гайки или болта, Bolt Biters защелкиваются на плоских сторонах, впиваются в металл и образуют прочное соединение. Набор головок можно заказать на Amazon, но и в российских магазинах представлено много аналогов от других производителей, работающих по тому же принципу.
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