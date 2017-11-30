30 ноября 2017, 17:49
Новый Jeep Wrangler получит гибридную версию
Руководитель марки Jeep Майк Мэнли подтвердил информацию о том, что новое поколение внедорожника Wrangler будет выпускаться и в гибридном варианте. Такой автомобиль должен появиться на мировом авторынке в 2019 году.
Jeep Wrangler
Выпускается с 1997 г.
Новый от 2 955 000 до 3 330 000 Р
Отзывов: 3
Все технические подробности готовящейся новинки пока держатся в секрете. В начальной же комплектации внедорожник нового поколения будет приводиться в движение 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 268 л. с. В более дорогих исполнениях под капотом Wrangler окажется модернизированный 3,5-литровый агрегат V6 Pentastar мощностью 285 «лошадей».
В дальнейшем линейку пополнит 3-литровый дизель. В качестве трансмиссий выступят 6-ступенчатая «механика» или 8-диапазонный «автомат» ZF.
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