30 ноября 2017, 17:49

Новый Jeep Wrangler получит гибридную версию

Руководитель марки Jeep Майк Мэнли подтвердил информацию о том, что новое поколение внедорожника Wrangler будет выпускаться и в гибридном варианте. Такой автомобиль должен появиться на мировом авторынке в 2019 году.
^
Jeep Wrangler
Выпускается с 1997 г.
Новый от 2 955 000 до 3 330 000 Р
Отзывов: 3
По предварительным данным, в состав силовой установки внедорожника войдет 3,6-литровый атмосферный бензиновый двигатель V6, электромотор и комплект литий-ионных аккумуляторов на 16 киловатт-часов. Аналогичная «начинка» находится под капотом минивена Chrysler Pacifica.

Все технические подробности готовящейся новинки пока держатся в секрете. В начальной же комплектации внедорожник нового поколения будет приводиться в движение 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 268 л. с. В более дорогих исполнениях под капотом Wrangler окажется модернизированный 3,5-литровый агрегат V6 Pentastar мощностью 285 «лошадей».

В дальнейшем линейку пополнит 3-литровый дизель. В качестве трансмиссий выступят 6-ступенчатая «механика» или 8-диапазонный «автомат» ZF.
Новинки и концепт кары Джип

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Jeep Grand Cherokee
| Кому: Александр Странно что только после кочки вы такое наблюдаете. Вообще причин здесь может быть масса, от неровности кузова (неправильная геометрия) , до балансировки колес и неисправности рулевых тяг. Но больше похоже все-таки на проблемы с подвеской. Не знаю кто что там у вас смотрел, что ничего ...
Игнат Озеров
Форум Jeep Cherokee
Был на тест драйве нового автомобиля Jeep Grand Cherokee в автоцентре Автополе. Ничего такая машинка, понравилась, намного лучше старой модели. К тому же дилер предлагает самые выгодные предложения о покупке в СПб. Хороший сервис с наличием оригинальных автозапчастей, ТО после гарантийного срока, скидку ...
Тарас
Форум Jeep Compass
У меня Джип Компасс 2,4 л. 2007 года. И слава Богу продал.
Григорий
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Jeep Автомудрость Jeep АвтоПитер Jeep Дизайн и тюнинг Jeep Новинки и концепт кары Jeep Новости и акции автосалонов Jeep Автосалоны и дилеры марки Jeep Аренда и прокат авто марки Jeep Автоклубы и форумы автозавчастей марки Jeep Автосервисы и магазины автозапчастей марки Jeep
Главные материалы
Россия и электрокары. Есть ли будущее у экологичных машин?
Lada Vesta SW Cross доступен только под заказ
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 23 модели
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 11 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 23 модели
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Новый Jeep Wrangler получит гибридную версию
{{model_1688}}По предварительным данным, в состав силовой установки внедорожника войдет 3,6-литровый атмосферный бензиновый двигатель V6, электромотор и комплект литий-ионных аккумуляторов на 16 киловатт-часов. Аналогичная «начинка» находится под капотом минивена Chrysler Pacifica.Все технические подробности готовящейся новинки пока держатся в секрете. В начальной же комплектации внедорожник нового поколения будет приводиться в движение 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 268 л. с. В более дорогих исполнениях под капотом Wrangler окажется модернизированный 3,5-литровый агрегат V6 Pentastar мощностью 285 «лошадей». В дальнейшем линейку пополнит 3-литровый дизель. В качестве трансмиссий выступят 6-ступенчатая «механика» или 8-диапазонный «автомат» ZF.
2017-11-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Калужская область Тольятти Оренбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG