Новый кабриолет по цене 14 500 евро. Такое возможно?

Согласно заявлению представителя СП, двухместный 3-метровый Hong Guang MiniEV Convertible с колесной базой 2010 мм будет запущен по стартовой цене 99 900 юаней, что эквивалентно чуть менее 14 500 евро. Он имеет мощность 30 кВт и 110 Нм, развивает максимальную скорость 100 км/ч и способен проехать на электрической тяге порядка 280 км в соответствии с китайскими стандартами.

Около 2/3 кузова микромобиля выполнено из высокопрочной стали. Версия «кабриолет» имеет складной мягкий верх, доступна в 3 цветах «железа» (синий, зеленый и черный) и 2 цветовых решениях «кепки» (красное и черное).

Стандартное оборудование также включает в себя 2 подушки безопасности, антиблокировочную тормозную систему (ABS) и систему распределения тормозных усилий EBD.

Семейство субкомпактных автомобилей MiniEV уже 24 месяца подряд занимает 1 место в рейтинге продаж электромобилей КНР. Всего с момента запуска в июле 2020 года продано более 1 млн ед. По данным GM, особой популярностью машина пользуется у молодого поколения китайцев.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах