Новый кабриолет по цене 14 500 евро. Такое возможно?
Фото: media.gm.com
Фото: media.gm.com
Фото: media.gm.com
Фото: media.gm.com
Фото: media.gm.com
Фото: media.gm.com
Согласно заявлению представителя СП, двухместный 3-метровый Hong Guang MiniEV Convertible с колесной базой 2010 мм будет запущен по стартовой цене 99 900 юаней, что эквивалентно чуть менее 14 500 евро. Он имеет мощность 30 кВт и 110 Нм, развивает максимальную скорость 100 км/ч и способен проехать на электрической тяге порядка 280 км в соответствии с китайскими стандартами.
Около 2/3 кузова микромобиля выполнено из высокопрочной стали. Версия «кабриолет» имеет складной мягкий верх, доступна в 3 цветах «железа» (синий, зеленый и черный) и 2 цветовых решениях «кепки» (красное и черное).
Стандартное оборудование также включает в себя 2 подушки безопасности, антиблокировочную тормозную систему (ABS) и систему распределения тормозных усилий EBD.
Семейство субкомпактных автомобилей MiniEV уже 24 месяца подряд занимает 1 место в рейтинге продаж электромобилей КНР. Всего с момента запуска в июле 2020 года продано более 1 млн ед. По данным GM, особой популярностью машина пользуется у молодого поколения китайцев.
-
28.09.2022, 00:01
Воздушная разведка США по ошибке опубликовала логотип с НЛО и Су-57
На официальном сайте Национального управления воздушной разведки (NIM-A) появился очень странный логотип, который немедленно вызвал в Сети волну споров. На круглой эмблеме изображены потенциальные угрозы национальной безопасности.Читать далее
-
27.09.2022, 17:00
Может ли сотрудник ГИБДД вручить повестку в военкомат: мнение юриста
В соцсетях стали появляться сообщения, что сотрудники ДПС будут останавливать на дорогах мужчин-водителей и вручать им повестку в военкомат. В МВД подобные слухи опровергли, а юристы рассказали, насколько законно такое мероприятие.Читать далее
-
27.09.2022, 15:09
Чем рискуют осенью водители автомобилей без ABS и ESP
Российские автомобили Lada и УАЗ с лета 2022 года лишились двух важных электронных систем безопасности: антиблокировочной системы тормозов и системы динамической стабилизации. Эксперты рассказали об особенностях управления такими машинами с учетом наступившей осени.Читать далее
-
27.09.2022, 13:46
Взгляните на последний Lamborghini Aventador (кто купил и сколько всего собрали
С конвейера компании Lamborghini в торжественной обстановке сошел последний Aventador. Автомобиль примечателен еще и тем, что это последний Lamborghini с неэлектрифицированным V12.Читать далее
-
27.09.2022, 12:40
Из России может уйти еще один автопроизводитель
Вслед за Toyota и Mazda о прекращении производства своих автомобилей в России задумалась еще одна японская компания. Причины прежние – невозможность наладить поставки компонентов.Читать далее
-
27.09.2022, 11:20
Как вычисляют владельцев фальшивых техосмотров и причем здесь дорожные камеры
Сотрудники ГИБДД придумали, как выявлять автомобили с поддельными диагностическими картами. На помощь полицейским пришли показания с дорожных камер. В 2022 году уже аннулировали 25 тысяч техосмотров.Читать далее
-
28.09.2022, 00:01
Воздушная разведка США по ошибке опубликовала логотип с НЛО и Су-57
На официальном сайте Национального управления воздушной разведки (NIM-A) появился очень странный логотип, который немедленно вызвал в Сети волну споров. На круглой эмблеме изображены потенциальные угрозы национальной безопасности.Читать далее
-
27.09.2022, 17:00
Может ли сотрудник ГИБДД вручить повестку в военкомат: мнение юриста
В соцсетях стали появляться сообщения, что сотрудники ДПС будут останавливать на дорогах мужчин-водителей и вручать им повестку в военкомат. В МВД подобные слухи опровергли, а юристы рассказали, насколько законно такое мероприятие.Читать далее
-
27.09.2022, 15:09
Чем рискуют осенью водители автомобилей без ABS и ESP
Российские автомобили Lada и УАЗ с лета 2022 года лишились двух важных электронных систем безопасности: антиблокировочной системы тормозов и системы динамической стабилизации. Эксперты рассказали об особенностях управления такими машинами с учетом наступившей осени.Читать далее
-
27.09.2022, 13:46
Взгляните на последний Lamborghini Aventador (кто купил и сколько всего собрали
С конвейера компании Lamborghini в торжественной обстановке сошел последний Aventador. Автомобиль примечателен еще и тем, что это последний Lamborghini с неэлектрифицированным V12.Читать далее
-
27.09.2022, 12:40
Из России может уйти еще один автопроизводитель
Вслед за Toyota и Mazda о прекращении производства своих автомобилей в России задумалась еще одна японская компания. Причины прежние – невозможность наладить поставки компонентов.Читать далее
-
27.09.2022, 11:20
Как вычисляют владельцев фальшивых техосмотров и причем здесь дорожные камеры
Сотрудники ГИБДД придумали, как выявлять автомобили с поддельными диагностическими картами. На помощь полицейским пришли показания с дорожных камер. В 2022 году уже аннулировали 25 тысяч техосмотров.Читать далее
- 2 110 000 РAudi Q5 2013 в Москве
- 6 262 920 РHyundai Palisade 2022 в Москве
- 11 554 000 РMercedes V-класс 2022 в Москве
- 5 437 000 РLexus LX 2016 в Москве
- 875 000 РAudi A4 2009 в Москве
- 2 347 000 РToyota Camry 2020 в Москве
- 5 900 000 РMercedes Sprinter 2014 в Москве
- 7 699 000 РMercedes GLE 2019 в Москве
- 1 049 000 РAudi A4 2011 в Москве
- 8 500 000 РBMW X7 2020 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий