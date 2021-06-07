Новый КамАЗ «Геркулес» потеснит карьерные самосвалы БелАЗа
Фото: avtospravochnaya.com
Фото: avtospravochnaya.com
Фото: avtospravochnaya.com
Фото: avtospravochnaya.com
Фото: avtospravochnaya.com
Фото: avtospravochnaya.com
Официальной информации о «Геркулесе» пока нет. Но как удалось выяснить порталу Avtospavochnaya, полная масса двухосной версии составит 50 тонн, а грузоподъемность – 25 тонн. Самосвал оснастят гибридной силовой установкой на базе дизельного двигателя (450 л.с.). В паре с ним будет работать электромотор, плюс на каждом мосту установят тяговый электродвигатель, отдача каждого превысит 500 л.с. Максимальная скорость «Геркулеса» будет равна 30 км/ч.
Технические характеристики трехосной модификации еще больше впечатляют: полная масса 75 тонн, а грузоподъемность – 35 тонн. Максимальная скорость – 35 км/ч. Дизельный двигатель форсируют до 550 л.с., а мощность электромоторов увеличат до 652 л.с.
Интересно, что двухосная версия изначально разрабатывалась без кабины с прицелом на беспилотный режим работы. За рулем трехосного самосвала будет сидеть водитель, хотя беспилотный режим у него также появится. Серийная сборка КамАЗа «Геркулес» начнется в 2023 году. Он станет первым российским карьерным самосвалом и cможет составить достойную конкуренцию белорусским БелАЗам.
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