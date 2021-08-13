Новый КамАЗ «Компас»: все технические подробности и дата премьеры
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Новые грузовики получат оригинальную камазовскую несущую раму и грузовую платформу. Кабина им достанется от китайского JAC N-Series. Двигатель, трансмиссия и задний мост – тоже китайские. «Компас 9» оснастят 3,8-литровым турбодизелем Cummins ISF. На версии грузоподъемностью 5,6 тонны он будет выдавать 152 л.с, а грузоподъемностью 5,9 тонны – 166 л.с. В паре с мотором работает 6-ступенчатая «механика» JAC или FastGear. Основными конкурентами модели станут газовские «Валдай Next» и «ГАЗон Next».
Более тяжелый «Компас 12» грузоподъемностью порядка 7 тонн предложат со «старшим» 3,8-литровым Cummins ISF (166 сил) или с агрегатом объемом 4,5 литра и мощностью 209 сил. Интересно, что в документах полная масса модели указана 11 990 кг, что позволит регистрировать машину как среднетоннажную и избавит владельцев от необходимости платить за проезд по федеральным трассам в рамках системы «Платон». Напомним, по ней сборами облагают грузовики полной массой от 12 тонн и более. «Компас 12» составит конкуренцию усиленному «ГАЗону Next 10.0»
Ожидается, что новинки представят в сентябре на отраслевой выставке «Комтранс». Она пройдет в Москве с 7 по 11 сентября 2021 года. Тогда же появится информация о комплектациях и ценах. Легкие «Компасы» 3.5 и 5, которые будут конкурировать с «ГАЗелями», поступят в продажу позднее, ориентировочно в 2023 году.
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