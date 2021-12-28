Новый Kia Sportage для России: комплектация, цена и сроки начала продаж
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Подробную информацию о ценах и комплектациях обещают опубликовать ближе к началу продаж. Но уже известно, что одной из первых на рынок выйдет самая востребованная версия Sportage со 150-сильным мотором, 6-диапазонным «автоматом» и передним приводом. В исполнении Comfort такой кроссовер будет стоить от 2 329 900 рублей.
Для сравнения автомобиль предыдущего поколения стоит сейчас на 280 000 тысяч дешевле, но оснащение нового Sportage будет ощутимо богаче. В комплектации Comfort автомобиль получит светодиодные фары, камеру заднего вида и задние парктроники, а также двухзонный климат-контроль, мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном и беспроводным доступом к Apple Carplay/AndroidAuto и 17-дюймовые легкосплавные диски.
В фирменный пакет «Теплые опции» для комплектации Comfort включены подогрев форсунок стеклоомывателя, подогрев передних и задних сидений, подогрев руля, дополнительный электрический отопитель салона. Продажи нового Kia Sportage начнутся в первой половине 2022 года. Сборку нового Kia Sportage для России наладят на калининградском «Автоторе». В дальнейшем модель будут выпускать по принципу полного цикла на заводе в Шушарах (Санкт-Петербург), который концерн Hyundai выкупил у General Motors год назад.
- 370 000 РKIA Sportage 2001 в Москве
- 2 380 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
- 2 690 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
- 2 380 000 РKIA Sportage 2019 в Москве
- 1 045 000 РKIA Sportage 2012 в Москве
- 2 089 000 РKIA Sportage 2020 в Москве
- 2 100 000 РKIA Sportage 2020 в Москве
- 1 800 000 РKIA Sportage 2016 в Москве
- 1 750 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
- 1 770 000 РKIA Sportage 2016 в Москве
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