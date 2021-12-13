Новый Kia Sportage для России: подробности и сроки запуска
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Российским покупателям предложат на выбор два бензиновых мотора. Первый с индексом G4NL-5 имеет рабочий объем 2,0 литра выдает 150 л.с. и 192 Нм максимального крутящего момента. Второй, G4KN-5, объемом 2,5 литра развивает 190 сил и 242 Нм момента. Оба двигателя можно заправлять 92-м бензином. Младший агрегат работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» или с 6-диапазонным «автоматом», а старший мотор – только с классической АКПП на 8 ступеней. Привод передний или полный.
Сборку нового Kia Sportage для России наладят на калининградском «Автоторе». Продажи должны начаться в первой половине 2022 года. Кроссовер текущего поколения стоит сейчас минимум 1,96 млн рублей. Не исключено, что со сменой поколения и с учетом продолжающейся инфляции базовая цена Sportage пятого поколения перемахнет отметку в 2 млн рублей.
- 725 000 РKIA Sportage 2006 в Москве
- 2 250 000 РKIA Sportage 2019 в Москве
- 2 690 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
- 1 840 000 РKIA Sportage 2017 в Москве
- 2 100 000 РKIA Sportage 2017 в Москве
- 2 100 000 РKIA Sportage 2019 в Москве
- 2 065 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
- 2 620 000 РKIA Sportage 2020 в Москве
- 1 770 000 РKIA Sportage 2016 в Москве
- 1 550 000 РKIA Sportage 2013 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий