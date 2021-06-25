Новый Kia Sportage: технические подробности и дата начала продаж
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
В основе гибридной силовой установки лежит тот же турбомотор, который работает в паре с электрическим двигателем. В сумме они выдают 230 л.с. Аналогичная версия есть и у родственного кроссовера Hyundai Tucson нового поколения. Аккумуляторная батарея в гибридной модификации имеет емкость всего 1,49 кВт-ч, что не позволяет автомобилю ездить в полностью электрическом режиме.
Вслед за Южной Кореей новый Kia Sportage появится в Европе. Продажи в Старом Свете должны начаться осенью. В США новинку привезут только в 2022 году. Примерно в те же сроки «пятый» Sportage должен добраться и до России.
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