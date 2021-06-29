Новый китайский кроссовер будет стоить больше 2 миллионов: привыкайте к таким ценам
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Внешне новинка отличается пересмотренным дизайном передней части с более крупной радиаторной решеткой и рельефным капотом. Графика задних фонарей стала трехмерной. В салоне появилась новая передняя панель с более крупными экранами «приборки» и медиасистемы. Селектор автоматической коробки передач теперь нефиксируемый. Моторная гамма пополнилась современным 1,5-литровым турбомотором (177 л.с., 255 Нм), разработанным совместно с инженерами Volvo. Он работает в паре гибридной надстройкой в виде 48-вольтового стартер-генератора и небольшой литий-ионной батареи. Трансмиссия – 7-ступенчатый «робот» с двумя мокрыми сцеплениями и полный привод с муфтой на задней оси.
Пока названы цены только двух «богатых» комплектаций. Версия Flagship с шестью подушками безопасности, двухзонным климат-контролем, подогревом всех сидений и руля, цифровой приборной панелью, 12,3-дюймовым экраном медиасистемы, камерами кругового обзора, адаптивным «круизом», полностью светодиодной оптикой и салоном, отделанным кожзамом, стоит от 2 119 990 рублей. За версию Flagship+ с панорамной крышей попросят минимум 2 184 990 рублей. Со временем в Россию обещают привезти и более доступные комплектации.
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