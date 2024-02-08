Новый китайский рамный внедорожник назвали по-русски. Сколько он стоит?
Фото: пресс-служба Sinomach Automobile
В России автомобиль предложат с 2,0-литровым турбомотором Mitsubishi 4K31, который развивает 228 л.с. и до 360 Нм пикового крутящего момента и работает в паре с8-диапазонным «автоматом» ZF. Официальные продажи новинки стартуют до конца февраля 2024 года. Цена уже известна – от 3,8 млн рублей. Также в 2024 году пройдет российская премьера еще двух моделей под брендом Oting.
Автомобили будут распространять через дилерскую сеть из первых 20 центров. До конца 2024 года число автосалонов увеличится до 60, а в 2025 году в России откроются еще 30 дилерских центров.
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-
08.02.2024, 08:34
Китайским автомобилям усложнили путь в Россию. Машин будет меньше, цены снова вырастут
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое значительно осложняет поставки в Россию китайских электрокаров и гибридов. Документ вступил в силу с 1 февраля 2024 года.Читать далее
-
08.02.2024, 08:06
В Хабаровске вынесли приговор группе автоподставщиков. Односельчане сядут надолго
Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор группе страховых мошенников, которые инсценировали больше 10 автомобильных аварий, чтобы получить страховые выплаты.Читать далее
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08.02.2024, 07:28
В Московской области появятся еще два новых кода для автомобильных номеров
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08.02.2024, 07:02
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Современный автомобильный дизайн стремится к унификации. Машины постепенно теряют свою индивидуальность. Отличить разные модели одного бренда иногда можно только по шильдикам на корме. Именно такая конвейерная скука вдохновляет некоторых по-настоящему влюбленных в автомобили мастеров на новые необычные проекты.Читать далее
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