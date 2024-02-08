Новый китайский рамный внедорожник назвали по-русски. Сколько он стоит?

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Российским клиентам предложат внедорожники марки Oting, которые выпускают в Китае на заводе Zhengzhou Nissan. Дистрибьютерское соглашение подписано на 5 лет. Первой моделью станет внушительный Oting Paladin, построенный на базе рамного Nissan Terra, который пользуется отличным спросом в Китае. Специально для нашей страны название модели решили написать кириллицей – «Паладин» – в честь 75-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Китаем.

В России автомобиль предложат с 2,0-литровым турбомотором Mitsubishi 4K31, который развивает 228 л.с. и до 360 Нм пикового крутящего момента и работает в паре с8-диапазонным «автоматом» ZF. Официальные продажи новинки стартуют до конца февраля 2024 года. Цена уже известна – от 3,8 млн рублей. Также в 2024 году пройдет российская премьера еще двух моделей под брендом Oting.

Фото: Sinomach Automobile

Автомобили будут распространять через дилерскую сеть из первых 20 центров. До конца 2024 года число автосалонов увеличится до 60, а в 2025 году в России откроются еще 30 дилерских центров.

Упомянутые модели: Nissan Terra

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