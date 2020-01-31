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31 января 2020, 08:56

Новый КоАП грозит водителям огромными штрафами

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Фото: pixabay.com
На портале regulation.gov.ru появился проект нового Кодекса об административных правонарушениях. Если документ будет утвержден, нововведения заработают с 1 января 2021 года. Тогда минимальный штраф за превышение скорости вырастет до 3 000 рублей, за нарушения на ж/д переездах – до 5 000 рублей, а за отказ от медосвидетельствования – до 40 000 рублей.
Новый КоАП грозит водителям огромными штрафами

Фото взято из открытых источников

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Министерство юстиции по поручению тогдашнего премьер-министра Дмитрия Медведева разработало проект нового КоАП. Подробности документа стали известны журналистам газеты «Коммерсантъ». Предлагается существенно увеличить размер штрафов и впервые ввести накопительную систему для злостных нарушителей. Например, превышение скорости на 20 – 40 км/ч будут штрафовать на 3 000 вместо нынешних 500 рублей, а превышение на 40 – 60 км/ч – на 4 000 вместо 1 000 рублей. Причем при повторном превышении на 40 – 60 км/ч штраф возрастет до 10 000 рублей. А злостным нарушителям грозит лишение прав сроком на год.

Строже будут обходиться с нетрезвыми водителями. За отказ от медосвидетельствования будут наказывать штрафом 40 000 вместо 30 000 рублей и лишением прав на срок до 3 вместо 2 лет. Если же в момент нарушения в автомобиле находился ребенок в возрасте до 16 лет, то штраф увеличивается до 50 000 рублей. Интересно, что штраф за «пьяное» вождение не изменился. Автомобиль нетрезвого водителя в любом случае увозят на штраф стоянку и задерживают там в качестве залога. Забрать его можно, только уплатив штраф. Само понятие «состояние опьянение» расширят за счет «наличия в организме человека иных вызывающих опьянение веществ». К ним предлагают относить не только алкоголь и наркотики, но и лекарства.

Нарушения правил движения на железнодорожных переездах предлагают штрафовать на 5 000 вместо 1 000 рулей или лишать прав на срок до полугода. При повторном нарушении наказание увеличивается вдвое: 10 000 рублей и год без прав. На 5 000 рублей обещают штрафовать за опасное вождение. Штраф за отсутствие ОСАГО составит 1 000 вместо 800 рублей. За «невыполнение неоднократного законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и попытку скрыться, повлекшие создание угрозы жизни или здоровью граждан» будут карать лишением прав на срок от 2 до 3 лет или штрафом в размере 40 000 рублей. 

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Штраф за перевозку детей без автокресел составит 5 000 вместо 3 000 рублей для водителей, 30 000 вместо 50 000 рублей для должностных лиц, 35 000 рублей для ИП (ранее не было), 150 000 вместо 100 000 рублей для организаций. Штраф за управление автомобилем с чрезмерной тонировкой останется на уровне 1 500 рублей, а за повторное нарушение в течение года придется заплатить 3 000 рублей. 

Накопительная система предусматривает лишение прав на срок до 1,5 лет для злостных нарушителей ПДД. Злостными будут считаться водители, которые три и более раз были наказаны за серьезные и социально опасные правонарушения: превышение скорости на 60 км/ч; проезд через железнодорожный переезд при закрывающемся шлагбауме или на красный свет; проезд на красный свет; отказ уступить дорогу автомобилю, пользующемся преимуществом в движении; разворот или движение задним ходом в запрещенном месте; выезд на встречную полосу; поворот или разворот в местах, запрещенных знаками; непредоставление преимущества в движении пешеходу. При этом нарушения, зафиксированные дорожными камерами, учитываться в общем подсчете не будут.

Наконец, если водитель, ранее уже наказанный за нарушения ПДД, совершил аварию с жертвами на чужой машине, в результате чего было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК, то автомобиль конфискуется у владельца в пользу государства. Предполагается, что новый КоАП вступит в силу с 1 января следующего года.
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Новый КоАП грозит водителям огромными штрафами
{{material_128461}}Министерство юстиции по поручению тогдашнего премьер-министра Дмитрия Медведева разработало проект нового КоАП. Подробности документа стали известны журналистам газеты «Коммерсантъ». Предлагается существенно увеличить размер штрафов и впервые ввести накопительную систему для злостных нарушителей. Например, превышение скорости на 20 – 40 км/ч будут штрафовать на 3 000 вместо нынешних 500 рублей, а превышение на 40 – 60 км/ч – на 4 000 вместо 1 000 рублей. Причем при повторном превышении на 40 – 60 км/ч штраф возрастет до 10 000 рублей. А злостным нарушителям грозит лишение прав сроком на год.Строже будут обходиться с нетрезвыми водителями. За отказ от медосвидетельствования будут наказывать штрафом 40 000 вместо 30 000 рублей и лишением прав на срок до 3 вместо 2 лет. Если же в момент нарушения в автомобиле находился ребенок в возрасте до 16 лет, то штраф увеличивается до 50 000 рублей. Интересно, что штраф за «пьяное» вождение не изменился. Автомобиль нетрезвого водителя в любом случае увозят на штраф стоянку и задерживают там в качестве залога. Забрать его можно, только уплатив штраф. Само понятие «состояние опьянение» расширят за счет «наличия в организме человека иных вызывающих опьянение веществ». К ним предлагают относить не только алкоголь и наркотики, но и лекарства.Нарушения правил движения на железнодорожных переездах предлагают штрафовать на 5 000 вместо 1 000 рулей или лишать прав на срок до полугода. При повторном нарушении наказание увеличивается вдвое: 10 000 рублей и год без прав. На 5 000 рублей обещают штрафовать за опасное вождение. Штраф за отсутствие ОСАГО составит 1 000 вместо 800 рублей. За «невыполнение неоднократного законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и попытку скрыться, повлекшие создание угрозы жизни или здоровью граждан» будут карать лишением прав на срок от 2 до 3 лет или штрафом в размере 40 000 рублей. {{material_128326}}Штраф за перевозку детей без автокресел составит 5 000 вместо 3 000 рублей для водителей, 30 000 вместо 50 000 рублей для должностных лиц, 35 000 рублей для ИП (ранее не было), 150 000 вместо 100 000 рублей для организаций. Штраф за управление автомобилем с чрезмерной тонировкой останется на уровне 1 500 рублей, а за повторное нарушение в течение года придется заплатить 3 000 рублей. Накопительная система предусматривает лишение прав на срок до 1,5 лет для злостных нарушителей ПДД. Злостными будут считаться водители, которые три и более раз были наказаны за серьезные и социально опасные правонарушения: превышение скорости на 60 км/ч; проезд через железнодорожный переезд при закрывающемся шлагбауме или на красный свет; проезд на красный свет; отказ уступить дорогу автомобилю, пользующемся преимуществом в движении; разворот или движение задним ходом в запрещенном месте; выезд на встречную полосу; поворот или разворот в местах, запрещенных знаками; непредоставление преимущества в движении пешеходу. При этом нарушения, зафиксированные дорожными камерами, учитываться в общем подсчете не будут.Наконец, если водитель, ранее уже наказанный за нарушения ПДД, совершил аварию с жертвами на чужой машине, в результате чего было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК, то автомобиль конфискуется у владельца в пользу государства. Предполагается, что новый КоАП вступит в силу с 1 января следующего года.
2020-01-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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