31 января 2020, 08:56
Новый КоАП грозит водителям огромными штрафами
- 2135
- 0
Фото: pixabay.com
На портале regulation.gov.ru появился проект нового Кодекса об административных правонарушениях. Если документ будет утвержден, нововведения заработают с 1 января 2021 года. Тогда минимальный штраф за превышение скорости вырастет до 3 000 рублей, за нарушения на ж/д переездах – до 5 000 рублей, а за отказ от медосвидетельствования – до 40 000 рублей.
Ранее мы писали
С 1 января 2020 года в России вступает в силу целый ряд новых нормативных актов. Некоторые из них могут существенно ...Читать далее
Строже будут обходиться с нетрезвыми водителями. За отказ от медосвидетельствования будут наказывать штрафом 40 000 вместо 30 000 рублей и лишением прав на срок до 3 вместо 2 лет. Если же в момент нарушения в автомобиле находился ребенок в возрасте до 16 лет, то штраф увеличивается до 50 000 рублей. Интересно, что штраф за «пьяное» вождение не изменился. Автомобиль нетрезвого водителя в любом случае увозят на штраф стоянку и задерживают там в качестве залога. Забрать его можно, только уплатив штраф. Само понятие «состояние опьянение» расширят за счет «наличия в организме человека иных вызывающих опьянение веществ». К ним предлагают относить не только алкоголь и наркотики, но и лекарства.
Нарушения правил движения на железнодорожных переездах предлагают штрафовать на 5 000 вместо 1 000 рулей или лишать прав на срок до полугода. При повторном нарушении наказание увеличивается вдвое: 10 000 рублей и год без прав. На 5 000 рублей обещают штрафовать за опасное вождение. Штраф за отсутствие ОСАГО составит 1 000 вместо 800 рублей. За «невыполнение неоднократного законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и попытку скрыться, повлекшие создание угрозы жизни или здоровью граждан» будут карать лишением прав на срок от 2 до 3 лет или штрафом в размере 40 000 рублей.
Ранее мы писали
Накануне на Выборгском шоссе Санкт-Петербурга произошло крупное ДТП, которое чудом обошлось без жертв. В стоящие ...Читать далее
Накопительная система предусматривает лишение прав на срок до 1,5 лет для злостных нарушителей ПДД. Злостными будут считаться водители, которые три и более раз были наказаны за серьезные и социально опасные правонарушения: превышение скорости на 60 км/ч; проезд через железнодорожный переезд при закрывающемся шлагбауме или на красный свет; проезд на красный свет; отказ уступить дорогу автомобилю, пользующемся преимуществом в движении; разворот или движение задним ходом в запрещенном месте; выезд на встречную полосу; поворот или разворот в местах, запрещенных знаками; непредоставление преимущества в движении пешеходу. При этом нарушения, зафиксированные дорожными камерами, учитываться в общем подсчете не будут.
Наконец, если водитель, ранее уже наказанный за нарушения ПДД, совершил аварию с жертвами на чужой машине, в результате чего было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК, то автомобиль конфискуется у владельца в пользу государства. Предполагается, что новый КоАП вступит в силу с 1 января следующего года.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Я считаю, что самые надежные и долговечные автомобили -это Тойота! У меня Тойота SUCCEED 2003 года и до сих пор все родное. Меняю только расходники.
подскажите с разблокироровкой. Постоянно пишет enter cod/ на кнопки не реагирует. Что делать? На все нажимал, даже на красную, и стекло протирал, и по колесу стучал...
Здравствуйте. Недорогой и качественный авторазбор Дайхатсу без пробега по России. Большой выбор, низкие цены.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве