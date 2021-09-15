Новый компактный кроссовер Hyundai похвастался необычными сидениями
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Кроссовер получил оригинальную решетку радиатора с интегрированными кольцами светодиодных ДХО, широкую пятую дверь, потайные ручки задних дверей со смайликами, рейлинги и черный защитный обвес. Колеса диаметром от 15 до 17 дюймов. Но самое интересное скрывается в салоне. Передние кресла установлены вплотную друг к другу: центральная секция с подстаканниками выполнена вместе с подушкой водительского сиденья. Оба кресла имеют складные спинки. Как уверяют в Hyundai, такая опция применена впервые в мире. Длина салона со сложенными спинками передних сидений составляет 2 059 мм. Задние сидения сдвигаются вперед на 160 мм, тогда объем багажника возрастает до 301 литра.
Семь подушек безопасности (включая центральную) есть уже в «базе», вместе с системой экстренного торможения и системой контроля рядности. В более дорогих версиях есть медиасистема с 8-дюймовым экраном, климат-контроль, люк, кнопка запуска двигателя, адаптивный круиз-контроль и «кожаный» салон с вентиляцией передних сидений.
В моторную гамму вошел 1,0-литровый «атмосферник» MPI (76 л.с., 95 Нм) и турбированный двигатель 1.0 T-GDI (100 л.с., 172 Нм). Оба работают в паре с проверенным временем 4-диапазонным «автоматом». Цены в Южной Корее варьируются от 11 800 до 17 600 долларов (0,86 – 1,28 млн рублей в пересчете по курсу). В 2022 году Hyundai Casper отправится покорять европейский и индийский рынки.
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