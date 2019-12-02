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2 декабря 2019, 13:42

Новый кроссовер Geely появится только в 2020 году

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Фото: Geely
Российский офис Geely сообщил, что новый компактный кроссовер Coolray поступит в продажу в первом полугодии 2020 года. Ранее ожидалось, что новинка выйдет на отечественный рынок до конца 2019 года.
Новый кроссовер Geely появится только в 2020 году

Фото: Geely

Новый кроссовер Geely появится только в 2020 году

Фото: Geely

Новый кроссовер Geely появится только в 2020 году

Фото: Geely

Новый кроссовер Geely появится только в 2020 году

Фото: Geely

Новый кроссовер Geely появится только в 2020 году

Фото: Geely

Новый кроссовер Geely появится только в 2020 году
Новый кроссовер Geely появится только в 2020 году
Новый кроссовер Geely появится только в 2020 году
Новый кроссовер Geely появится только в 2020 году
Новый кроссовер Geely появится только в 2020 году
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Кроссовер с заводским индексом SX11 продается в Китае с осени 2018 года под именем Geely Binyue. Он стал первой моделью Geely, построенной на платформе собственной разработки - архитектуре BMA (B-segment Modular Architecture). Его габаритные размеры: 4 330 мм х 1 800 мм х 1 609 мм. Колесная база – 2 600 мм. В моторную гамму для Китая входят два бензиновых агрегата: 1,0-литровый наддувной двигатель мощностью 136 л.с. (205 Нм) и 1,5-литровый мощностью 177 л.с. (225 Нм). Со старшим 177-сильным турбомотором и 7-ступенчатым «роботом» кроссовер набирает первую «сотню» за 7,9 секунды. Базовый двигатель сочетается только с 6-ступенчатой «механикой».

В августе прошлого года новинку демонстрировали на Международном московском автосалоне. Но в салонах российских дилеров автомобиль появится только в 2020 году. Для нашей страны придумали более звучное название – Coolray, образованное от сочетания двух английских слов: «cool» (классный, клёвый) и «ray» (луч, проблеск). Как говорят представители Geely, новое имя полностью отражает дух кроссовера. «Cool» - динамичный, модный, полный очарования молодой энергии. «Ray» - выделяется из толпы своей яркой внешностью и премиальными технологиями, которые позволяют водителю в полной мере насладиться вождением и передвигаться так же свободно, как луч света.

Как сообщили журналистам Motor.ru в Geely, Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель было получено еще в октябре. Документ до сих пор не опубликован в открытой базе Росстандарта, поэтому неясно, с какими моторами кроссовер предложат отечественным покупателям. Пока известно только, что для нашей страны сертифицировали Coolray китайской сборки. Ранее предполагалось, что новинку для России будут выпускать на белорусском заводе «Белджи». 


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Новый кроссовер Geely появится только в 2020 году
{{material_127413}}Кроссовер с заводским индексом SX11 продается в Китае с осени 2018 года под именем Geely Binyue. Он стал первой моделью Geely, построенной на платформе собственной разработки - архитектуре BMA (B-segment Modular Architecture). Его габаритные размеры: 4 330 мм х 1 800 мм х 1 609 мм. Колесная база – 2 600 мм. В моторную гамму для Китая входят два бензиновых агрегата: 1,0-литровый наддувной двигатель мощностью 136 л.с. (205 Нм) и 1,5-литровый мощностью 177 л.с. (225 Нм). Со старшим 177-сильным турбомотором и 7-ступенчатым «роботом» кроссовер набирает первую «сотню» за 7,9 секунды. Базовый двигатель сочетается только с 6-ступенчатой «механикой».В августе прошлого года новинку демонстрировали на Международном московском автосалоне. Но в салонах российских дилеров автомобиль появится только в 2020 году. Для нашей страны придумали более звучное название – Coolray, образованное от сочетания двух английских слов: «cool» (классный, клёвый) и «ray» (луч, проблеск). Как говорят представители Geely, новое имя полностью отражает дух кроссовера. «Cool» - динамичный, модный, полный очарования молодой энергии. «Ray» - выделяется из толпы своей яркой внешностью и премиальными технологиями, которые позволяют водителю в полной мере насладиться вождением и передвигаться так же свободно, как луч света.Как сообщили журналистам Motor.ru в Geely, Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель было получено еще в октябре. Документ до сих пор не опубликован в открытой базе Росстандарта, поэтому неясно, с какими моторами кроссовер предложат отечественным покупателям. Пока известно только, что для нашей страны сертифицировали Coolray китайской сборки. Ранее предполагалось, что новинку для России будут выпускать на белорусском заводе «Белджи». 
2019-12-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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