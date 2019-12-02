2 декабря 2019, 13:42
Новый кроссовер Geely появится только в 2020 году
- 477
- 0
Фото: Geely
Российский офис Geely сообщил, что новый компактный кроссовер Coolray поступит в продажу в первом полугодии 2020 года. Ранее ожидалось, что новинка выйдет на отечественный рынок до конца 2019 года.
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Ранее мы писали
В Китае компактный кроссовер Geely SX11 продается под именем Binyue. Для российского рынка решили придумать ...Читать далее
В августе прошлого года новинку демонстрировали на Международном московском автосалоне. Но в салонах российских дилеров автомобиль появится только в 2020 году. Для нашей страны придумали более звучное название – Coolray, образованное от сочетания двух английских слов: «cool» (классный, клёвый) и «ray» (луч, проблеск). Как говорят представители Geely, новое имя полностью отражает дух кроссовера. «Cool» - динамичный, модный, полный очарования молодой энергии. «Ray» - выделяется из толпы своей яркой внешностью и премиальными технологиями, которые позволяют водителю в полной мере насладиться вождением и передвигаться так же свободно, как луч света.
Как сообщили журналистам Motor.ru в Geely, Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель было получено еще в октябре. Документ до сих пор не опубликован в открытой базе Росстандарта, поэтому неясно, с какими моторами кроссовер предложат отечественным покупателям. Пока известно только, что для нашей страны сертифицировали Coolray китайской сборки. Ранее предполагалось, что новинку для России будут выпускать на белорусском заводе «Белджи».
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв Geely Atlas: вниманию встречающих!
15.04.2018, 09:10
Тест-драйв Geely Emgrand GT: китайский шпион
23.04.2017, 23:23
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв Geely Atlas: вниманию встречающих!
15.04.2018, 09:10
Тест-драйв Geely Emgrand GT: китайский шпион
23.04.2017, 23:23
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| продам запчасти на мк 2008го года в отличном состоянии, в наличии пока имеется коробка, мотор, двери правые и крышка багажника , а так же многое другое пробег авто 56тыс км запчасти находяться в костроме об остальном задавайте вопросы на почту varlamka_1990@mail.ru
Эмгранд ЕС7 "максималка". Прошёл второе ТО. Машина продолжает радовать! На сегодняшний день эта машина является наилучшим соотношением цена - качество! И это сказала моя жена! А это не просто так - поверьте мне...
Стук в рулевой.что может быть?
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве