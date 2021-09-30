Новый кроссовер Genesis: 435 сил и дрифт-режим
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Самая доступная версия Genesis GV60 оснащается электромотором на 228 л.с. и 350 Нм, задним приводом и имеет запас хода на 451 км (по циклу WLTP). Кроссовер с полным приводом с двумя электромоторами развивает 318 л.с. (605 Нм) и может проезжать без подзарядки 368 км. На вершине линейки находится 435-сильная версия, которая способная разогнаться с места до «сотни» за 4 секунды. А еще у кроссовера есть электронноуправляемая блокировка заднего дифференциала и дрифт-режим.
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