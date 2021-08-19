Новый кроссовер Genesis GV60: яркий спортивный дизайн и хрустальная полусфера вместо рычага КПП
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Как следует из официального пресс-релиза, G в названии новинки означает Genesis, а V – универсальность (от англ. - Versatility). Между тем, число 60 является частью новой рейтинговой системы автомобилей Genesis. Меньшие значения относятся к более спортивным, «атлетичным» моделям, а более высокие – к «элегантным». Таким образом, GV60 будет самым спортивным Genesis на сегодняшний день.
Новый Genesis GV60 – среднеразмерный купеобразный внедорожник. Впечатляет его яркая желто-зеленая окраска, широкий капот, по бокам заходящий на передние крылья, и оригинальное оформление задней стойки. В салоне цифровая «приборка» объединена с экраном медиасистемы, а за переключение режимов автоматической коробки передач отвечает хрустальная полусфера. В обычное время сфера светится, а ее цвет можно менять по собственному вкусу. Технические характеристики и данные о силовой установке пообещали раскрыть в ближайшее время. Продажи стартуют в 2022 году.
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