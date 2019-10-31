Новый кроссовер Haval F7x может ехать в кромешной тьме. В продаже через неделю
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Фото: Нелли Новицкая
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Следуя этой формуле, представители быстро растущего в РФ бренда Haval презентовали журналистам, что называется, не на словах, а на деле одну из многочисленных опций, доступных на новом стильном кросс-купе F7x – камеру кругового обзора 360 градусов.
Перед тобой только рулевое колесо, светящиеся LED-приборы да дисплей на центральной консоли, на котором видны конусы «змейки», которую и предстояло проехать, исходя исключительно из показаний камер, размещенных по периметру автомобиля.
Признаться, задание одновременно оригинальное и непростое. Если двигаться назад, упершись в экран, большинство из нас еще как-то умеет, то ехать по приборам вперед – пардон, совсем непривычно. Чтобы понять, когда следует входить в поворот и когда из него вовремя выходить, чтобы иметь запас для следующего маневра, требуется время и несколько попыток.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Равно как и ощущение от посещения сборочного производства Haval. Завод абсолютно новый, современный, скажем так, перспективный. В настоящее время на конвейере 3 модели – кроссоверы Haval F7, F7x и большой рамный внедорожник H9. Объемы сборки пока небольшие, но в будущем работа здесь может закипеть нешуточная, особенно исходя из амбиций компании.
Мы планируем рассказать о производственном цикле отдельным материалом, а пока проанонсируем выход на рынок кросс-купе F7x. Ужен известны комплектации автомобиля (они, поверьте, оснащены очень богато), а цены будут озвучены совсем скоро – 7 ноября 2019 года. Об этом мы сообщим, что называется, отдельной строкой. Следите за нашими публикациями.
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