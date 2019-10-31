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31 октября 2019, 10:44

Новый кроссовер Haval F7x может ехать в кромешной тьме. В продаже через неделю

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Фото: Григорий Мерлин
Представительнице деконструктивизма Захе Хадид, известному ирако-британскому архитектору и дизайнеру арабского происхождения, принадлежит хорошее выражение: «Если есть 360 градусов, зачем ограничиваться прямым углом»?
Новый кроссовер Haval F7x может ехать в кромешной тьме В продаже через неделю

Фото: Нелли Новицкая

Новый кроссовер Haval F7x может ехать в кромешной тьме В продаже через неделю

Фото пользователя 110km.ru

Новый кроссовер Haval F7x может ехать в кромешной тьме В продаже через неделю

Фото пользователя 110km.ru

Новый кроссовер Haval F7x может ехать в кромешной тьме В продаже через неделю

Фото пользователя 110km.ru

Новый кроссовер Haval F7x может ехать в кромешной тьме В продаже через неделю
Новый кроссовер Haval F7x может ехать в кромешной тьме В продаже через неделю
Новый кроссовер Haval F7x может ехать в кромешной тьме В продаже через неделю
Новый кроссовер Haval F7x может ехать в кромешной тьме В продаже через неделю

Следуя этой формуле, представители быстро растущего в РФ бренда Haval презентовали журналистам, что называется, не на словах, а на деле одну из многочисленных опций, доступных на новом стильном кросс-купе F7x – камеру кругового обзора 360 градусов.

Haval F7
От 1.5 л, 150 л.с
Новый 1 449 000 Р
Дело было на площадке производственного предприятия Haval Motor Manufacturing Rus, что в Тульской области, где, собственно говоря, и налажена сборка нового для рынка России продукта. С наступлением сумерек корреспондента 110km.ru и коллег по цеху усадили в машину, стекла которой были наглухо заклеены черной пленкой. Получился этакий темный грот на колесах.

Перед тобой только рулевое колесо, светящиеся LED-приборы да дисплей на центральной консоли, на котором видны конусы «змейки», которую и предстояло проехать, исходя исключительно из показаний камер, размещенных по периметру автомобиля.

Признаться, задание одновременно оригинальное и непростое. Если двигаться назад, упершись в экран, большинство из нас еще как-то умеет, то ехать по приборам вперед – пардон, совсем непривычно. Чтобы понять, когда следует входить в поворот и когда из него вовремя выходить, чтобы иметь запас для следующего маневра, требуется время и несколько попыток.

Новый кроссовер Haval F7x может ехать в кромешной тьме В продаже через неделю

Фото пользователя 110km.ru

Новый кроссовер Haval F7x может ехать в кромешной тьме В продаже через неделю

Фото пользователя 110km.ru

Новый кроссовер Haval F7x может ехать в кромешной тьме В продаже через неделю

Фото пользователя 110km.ru

Новый кроссовер Haval F7x может ехать в кромешной тьме В продаже через неделю

Фото пользователя 110km.ru

Новый кроссовер Haval F7x может ехать в кромешной тьме В продаже через неделю

Фото пользователя 110km.ru

Новый кроссовер Haval F7x может ехать в кромешной тьме В продаже через неделю
Новый кроссовер Haval F7x может ехать в кромешной тьме В продаже через неделю
Новый кроссовер Haval F7x может ехать в кромешной тьме В продаже через неделю
Новый кроссовер Haval F7x может ехать в кромешной тьме В продаже через неделю
Новый кроссовер Haval F7x может ехать в кромешной тьме В продаже через неделю
Автор этих строк, к счастью, с упражнением каким-то образом справился почти без ошибок. Но здесь следует отдать должное картинке перед глазами – графика на дисплее внятная и четкая, и твоя задача – банально привыкнуть к схеме маневрирования.

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На тульском заводе Haval прошла презентация нового купеобразного кроссовера Haval F7x, сборка которого стартовала ...
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После того, как выходишь из «грота», вестибулярный аппарат дает о себе знать, словно намекая: нет, парень, в космонавты тебя точно бы не взяли. Головокружение, легкая тошнота – на эти симптомы грешили почти все коллеги. Но немощь длилась недолго, а вот послевкусие от интересного упражнения осталось «сладким».

Равно как и ощущение от посещения сборочного производства Haval. Завод абсолютно новый, современный, скажем так, перспективный. В настоящее время на конвейере 3 модели – кроссоверы Haval F7, F7x и большой рамный внедорожник H9. Объемы сборки пока небольшие, но в будущем работа здесь может закипеть нешуточная, особенно исходя из амбиций компании.

Мы планируем рассказать о производственном цикле отдельным материалом, а пока проанонсируем выход на рынок кросс-купе F7x. Ужен известны комплектации автомобиля (они, поверьте, оснащены очень богато), а цены будут озвучены совсем скоро – 7 ноября 2019 года. Об этом мы сообщим, что называется, отдельной строкой. Следите за нашими публикациями.    


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Комментарии
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Отзывы по теме
Haval открыл завод и назвал цену F7
Можно закрывать завод.=) )
Сергей
Haval расширяет дилерскую сеть
Я своим H9 очень доволен, с 17г не подводил еще. В качество китайцев уже давно поверил, думаю, кому-то просто время нужно, лояльность еще вырастет.
Ярослав
Обновленный Haval H9: первые фото
ОТ 2,6 млн. за китайца в красивой и нашпигованной обертке???? Кому он нужен будет ещё и тульской сборки за такие деньги? Подешевеет? НА 20тыс. р наверное, ка обычно бывает. Ещё пару лет назад он стоил 2,2 мл.н. новый! И это была предельная для него цена! Я за эти три года в Москве видел его всего пару ...
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Новый кроссовер Haval F7x может ехать в кромешной тьме. В продаже через неделю
Следуя этой формуле, представители быстро растущего в РФ бренда Haval презентовали журналистам, что называется, не на словах, а на деле одну из многочисленных опций, доступных на новом стильном кросс-купе F7x – камеру кругового обзора 360 градусов. {{model_v2_no_show_6807}} Дело было на площадке производственного предприятия Haval Motor Manufacturing Rus, что в Тульской области, где, собственно говоря, и налажена сборка нового для рынка России продукта. С наступлением сумерек корреспондента 110km.ru и коллег по цеху усадили в машину, стекла которой были наглухо заклеены черной пленкой. Получился этакий темный грот на колесах. Перед тобой только рулевое колесо, светящиеся LED-приборы да дисплей на центральной консоли, на котором видны конусы «змейки», которую и предстояло проехать, исходя исключительно из показаний камер, размещенных по периметру автомобиля.Признаться, задание одновременно оригинальное и непростое. Если двигаться назад, упершись в экран, большинство из нас еще как-то умеет, то ехать по приборам вперед – пардон, совсем непривычно. Чтобы понять, когда следует входить в поворот и когда из него вовремя выходить, чтобы иметь запас для следующего маневра, требуется время и несколько попыток. {{gallery_1759}} Автор этих строк, к счастью, с упражнением каким-то образом справился почти без ошибок. Но здесь следует отдать должное картинке перед глазами – графика на дисплее внятная и четкая, и твоя задача – банально привыкнуть к схеме маневрирования.{{material_127983}} После того, как выходишь из «грота», вестибулярный аппарат дает о себе знать, словно намекая: нет, парень, в космонавты тебя точно бы не взяли. Головокружение, легкая тошнота – на эти симптомы грешили почти все коллеги. Но немощь длилась недолго, а вот послевкусие от интересного упражнения осталось «сладким».Равно как и ощущение от посещения сборочного производства Haval. Завод абсолютно новый, современный, скажем так, перспективный. В настоящее время на конвейере 3 модели – кроссоверы Haval F7, F7x и большой рамный внедорожник H9. Объемы сборки пока небольшие, но в будущем работа здесь может закипеть нешуточная, особенно исходя из амбиций компании. Мы планируем рассказать о производственном цикле отдельным материалом, а пока проанонсируем выход на рынок кросс-купе F7x. Ужен известны комплектации автомобиля (они, поверьте, оснащены очень богато), а цены будут озвучены совсем скоро – 7 ноября 2019 года. Об этом мы сообщим, что называется, отдельной строкой. Следите за нашими публикациями.    
2019-10-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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