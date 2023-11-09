Новый кроссовер Haval Monster добрался до России

Ранее мы писали В Россию привезли среднеразмерный кроссовер Haval Monster (цена по нынешним временам не очень страшная) Российские дилеры начали возить в страну по схеме параллельного импорта одну из самых дорогих моделей бренда ... Читать далее

Снимки Haval Monster с российскими номерами опубликовал портал «Китайские автомобили» . По информации издания, номера принадлежат тульскому заводу Haval, а значит, автомобиль привезли в Россию именно по инициативе «Хавейл Моторс Рус», а не стороннего импортёра. Это обычная практика – привозить раннюю партию для внутренних исследований компании.

В российском представительстве Haval официально планы вывести Monster на наш рынок не комментируют, но сразу два независимых источника подтвердили эту информацию. Новинка появится у российских дилеров летом 2024 года. К этому времени дизайн несколько изменят, как и название. Кроссовер станет частью F-серии. Обсуждают два варианта: «Монстра» будут продавать у нас или как Haval F8, или как Haval F7 нового поколения.

Фото: Китайские автомобили

Габаритные размеры китайского Haval Monster: 4780 х 1890 х 1675 мм при колёсной базе 2800 мм. Он построен на платформе L.E.M.O.N., как уже знакомые россиянам Jolion, Dargo и Ora 03. В моторную гамму входят два бензиновых мотора: 1,5 литра (184 л.с.) и 2,0 литра (224 л.с.). Оба работают в паре с 7-ступенчатым «роботом». По цене он примерно сопоставим с Haval Dargo.

Упомянутые модели: Haval Shenshou

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах