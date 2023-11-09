Новый кроссовер Haval Monster добрался до России
В российском представительстве Haval официально планы вывести Monster на наш рынок не комментируют, но сразу два независимых источника подтвердили эту информацию. Новинка появится у российских дилеров летом 2024 года. К этому времени дизайн несколько изменят, как и название. Кроссовер станет частью F-серии. Обсуждают два варианта: «Монстра» будут продавать у нас или как Haval F8, или как Haval F7 нового поколения.
Габаритные размеры китайского Haval Monster: 4780 х 1890 х 1675 мм при колёсной базе 2800 мм. Он построен на платформе L.E.M.O.N., как уже знакомые россиянам Jolion, Dargo и Ora 03. В моторную гамму входят два бензиновых мотора: 1,5 литра (184 л.с.) и 2,0 литра (224 л.с.). Оба работают в паре с 7-ступенчатым «роботом». По цене он примерно сопоставим с Haval Dargo.
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15.11.2023, 00:06
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Накануне аукционный дом RM Sotheby's продал уникальный спорткар Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска за рекордные 51,7 млн долларов или порядка 4,7 млрд рублей в пересчете по курсу. Но это не самый дорогой автомобиль в мире. Расскажем, кто в пятерке лидеров.Читать далее
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14.11.2023, 19:16
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-
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