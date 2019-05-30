30 мая 2019, 14:17
Новый кроссовер Kia назовут Seltos
- 1193
- 0
Новый кроссовер Kia полностью рассекретили за месяц до официальной премьеры. До сих пор корейский автопроизводитель публиковал тизерные изображения, но имя новинки не называлось. В модельном ряду марки Seltos займет место между Soul и Sportage и станет в России альтернативой Hyundai Creta.
Ранее мы писали
Компания Kia опубликовала первые наброски нового небольшого кроссовера, который получит статус глобальной ...Читать далее
Внешность Kia Seltos не стала неожиданностью. Концепт Signature SP, показанный в апреле, был практически готов к серийному производству. Товарный вариант отличается более простой радиаторной решеткой и трехсекционными противотуманными фарами. Все это мы уже видели на опубликованных ранее набросках. Интерьер новинки в кадр не попал. Судя по тизерам, кроссовер получит информационно-развлекательную систему с большим 10,25-дюймовым сенсорным экраном и встроенной навигацией. Управление климатической установкой будет выведено на отдельную панель. В отделке обещают использовать высококачественные и приятные на ощупь материалы. Дополнительный комфорт водителю и пассажирам обеспечит фирменная атмосферная подсветка.
Кроссоверу Kia Seltos прочат статус глобальной модели. Нынешним летом он выйдет на корейский рынок. Затем начнутся продажи в Индии и США. До России новинка доберется только в 2020 году. Ожидается, что кроссовер будет позиционироваться как премиальная альтернатива Hyundai Creta.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Kia Stinger: вышел месяц из тумана
14.05.2018, 05:50
Тест-драйв нового Kia Rio: естественный отбор
25.07.2017, 19:41
Тест-драйв Kia Sportage: цена вопроса
06.05.2016, 07:26
Тест-драйв Kia Sorento Prime: корейский размер
13.12.2015, 18:01
Тест-драйв нового Kia Picanto: весенний огонек
10.05.2015, 23:18
Тест-драйв Kia Rio New: сварной шов
22.03.2015, 16:51
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Kia Stinger: вышел месяц из тумана
14.05.2018, 05:50
Тест-драйв нового Kia Rio: естественный отбор
25.07.2017, 19:41
Тест-драйв Kia Sportage: цена вопроса
06.05.2016, 07:26
Тест-драйв Kia Sorento Prime: корейский размер
13.12.2015, 18:01
Тест-драйв нового Kia Picanto: весенний огонек
10.05.2015, 23:18
Тест-драйв Kia Rio New: сварной шов
22.03.2015, 16:51
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Привет всем! Захрустел шруз на Киа Серато 2 поколения 2лит. двигатель автомат. Мне сказали что надо брать оригинал, а другой не подходит. А оригинал дороговато. Есть другой выход? Заранее всем спасибо.
А кто-нибудь менял самостоятельно сцепление у бесты? поделитесь опытом, сложно ли снять корзину.
при движении слышен стук при нажатии на тормоз стук прекращается.что это за не исправность?
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве