30 мая 2019, 14:17

Новый кроссовер Kia назовут Seltos

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Новый кроссовер Kia полностью рассекретили за месяц до официальной премьеры. До сих пор корейский автопроизводитель публиковал тизерные изображения, но имя новинки не называлось. В модельном ряду марки Seltos займет место между Soul и Sportage и станет в России альтернативой Hyundai Creta.
Новый кроссовер Kia назовут Seltos
Новый кроссовер Kia назовут Seltos
Новый кроссовер Kia назовут Seltos
Новый кроссовер Kia назовут Seltos
Новый кроссовер Kia назовут Seltos
Новый кроссовер Kia назовут Seltos
Новый кроссовер Kia назовут Seltos
Новый кроссовер Kia назовут Seltos
Новый кроссовер Kia назовут Seltos
Новый кроссовер Kia назовут Seltos
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Компания Kia готовит прямого конкурента компактному кроссоверу Hyundai Creta. Автомобиль построят по мотивам концепт-каров: Kia SP Concept и Kia SP Signature. Официальная премьера может состояться через месяц, 20 июня. Ранее сообщалось, что новинку могут назвать Tusker или Trailster. Но теперь благодаря фотографиям, опубликованным изданием Autoblog.com, стало ясно, что кроссовер получит имя Seltos, по крайней мере, для американского рынка.

Внешность Kia Seltos не стала неожиданностью. Концепт Signature SP, показанный в апреле, был практически готов к серийному производству. Товарный вариант отличается более простой радиаторной решеткой и трехсекционными противотуманными фарами. Все это мы уже видели на опубликованных ранее набросках. Интерьер новинки в кадр не попал. Судя по тизерам, кроссовер получит информационно-развлекательную систему с большим 10,25-дюймовым сенсорным экраном и встроенной навигацией. Управление климатической установкой будет выведено на отдельную панель. В отделке обещают использовать высококачественные и приятные на ощупь материалы. Дополнительный комфорт водителю и пассажирам обеспечит фирменная атмосферная подсветка.

Кроссоверу Kia Seltos прочат статус глобальной модели. Нынешним летом он выйдет на корейский рынок. Затем начнутся продажи в Индии и США. До России новинка доберется только в 2020 году. Ожидается, что кроссовер будет позиционироваться как премиальная альтернатива Hyundai Creta.


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Отзывы по теме
Форум KIA Cerato
Привет всем! Захрустел шруз на Киа Серато 2 поколения 2лит. двигатель автомат. Мне сказали что надо брать оригинал, а другой не подходит. А оригинал дороговато. Есть другой выход? Заранее всем спасибо.
Сергей
Форум KIA Besta
А кто-нибудь менял самостоятельно сцепление у бесты? поделитесь опытом, сложно ли снять корзину.
romabest
Форум KIA Ceed
при движении слышен стук при нажатии на тормоз стук прекращается.что это за не исправность?
аноним
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Новый кроссовер Kia назовут Seltos
{{material_126505}}Компания Kia готовит прямого конкурента компактному кроссоверу Hyundai Creta. Автомобиль построят по мотивам концепт-каров: Kia SP Concept и Kia SP Signature. Официальная премьера может состояться через месяц, 20 июня. Ранее сообщалось, что новинку могут назвать Tusker или Trailster. Но теперь благодаря фотографиям, опубликованным изданием Autoblog.com, стало ясно, что кроссовер получит имя Seltos, по крайней мере, для американского рынка.Внешность Kia Seltos не стала неожиданностью. Концепт Signature SP, показанный в апреле, был практически готов к серийному производству. Товарный вариант отличается более простой радиаторной решеткой и трехсекционными противотуманными фарами. Все это мы уже видели на опубликованных ранее набросках. Интерьер новинки в кадр не попал. Судя по тизерам, кроссовер получит информационно-развлекательную систему с большим 10,25-дюймовым сенсорным экраном и встроенной навигацией. Управление климатической установкой будет выведено на отдельную панель. В отделке обещают использовать высококачественные и приятные на ощупь материалы. Дополнительный комфорт водителю и пассажирам обеспечит фирменная атмосферная подсветка.Кроссоверу Kia Seltos прочат статус глобальной модели. Нынешним летом он выйдет на корейский рынок. Затем начнутся продажи в Индии и США. До России новинка доберется только в 2020 году. Ожидается, что кроссовер будет позиционироваться как премиальная альтернатива Hyundai Creta.
2019-05-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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