Флагман АвтоВАЗа готов к бою: что скрывает Lada Azimut с мощным мотором

Новый кроссовер Lada Azimut заметили на тестах в топовой версии

В Тольятти заметили новый кроссовер Lada. Это будущий флагман модельного ряда. Автомобиль проходит финальные дорожные испытания. Он получил мощный двигатель и вариатор. Старт продаж ожидается уже скоро. Все подробности стали известны.

На дорогах Тольятти вновь был замечен прототип долгожданного флагманского кроссовера от АвтоВАЗа, который, как ожидается, получит имя Lada Azimut. Автомобиль, плотно укутанный в камуфляжную пленку, уже не раз попадал в объективы фотошпионов, однако на этот раз им удалось запечатлеть машину в богатой комплектации. Это говорит о том, что заводские испытания вышли на финальную стадию, и инженеры обкатывают все возможные версии будущей новинки.

Свежими снимками поделился блогер KhaDm, который и раскрыл главную интригу. По его информации, под капотом тестового образца установлен силовой агрегат, который станет топовым для модели. Речь идет о связке 1,8-литрового двигателя мощностью 132 лошадиные силы и бесступенчатого вариатора. Такая комбинация для автомобилей Lada является большим шагом вперед и прямым сигналом, что АвтоВАЗ намерен серьезно конкурировать в более высоком ценовом сегменте, где сегодня доминируют китайские бренды.

Помимо мощного мотора, на принадлежность прототипа к топовой версии указывают и другие детали. В частности, как отмечает автор фотографий, на автомобиле установлены эффектные двухцветные легкосплавные диски, которые обычно являются прерогативой дорогих комплектаций. Ранее сообщалось, что базовая версия Lada Azimut будет оснащаться более скромным 1,6-литровым двигателем, развивающим 120 л.с., который будет работать в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Фото: autoligenda / platesmania.com

Появление Lada Azimut на рынке - событие для отечественного автопрома знаковое. Этот кроссовер должен стать не просто очередной моделью, а настоящим флагманом, демонстрирующим технологические возможности и амбиции АвтоВАЗа. От его успеха во многом будет зависеть имидж марки в ближайшие годы. Как сообщает «Российская Газета», активные дорожные тесты подтверждают, что производитель придерживается намеченного графика.

Официальный старт серийного производства и начало продаж Lada Azimut запланированы на следующий, 2026 год. Пока завод не раскрывает подробностей о ценах и комплектациях, но уже сейчас понятно, что новый кроссовер призван стать серьезным игроком на российском рынке. Он предложит покупателям выбор между доступной базовой версией и хорошо оснащенной топовой модификацией с современным и мощным силовым агрегатом.