Флагман АвтоВАЗа готов к бою: что скрывает Lada Azimut с мощным мотором

1 декабря 2025, 17:33
Новый кроссовер Lada Azimut заметили на тестах в топовой версии
Новый кроссовер Lada Azimut заметили на тестах в топовой версии
В Тольятти заметили новый кроссовер Lada. Это будущий флагман модельного ряда. Автомобиль проходит финальные дорожные испытания. Он получил мощный двигатель и вариатор. Старт продаж ожидается уже скоро. Все подробности стали известны.
На дорогах Тольятти вновь был замечен прототип долгожданного флагманского кроссовера от АвтоВАЗа, который, как ожидается, получит имя Lada Azimut. Автомобиль, плотно укутанный в камуфляжную пленку, уже не раз попадал в объективы фотошпионов, однако на этот раз им удалось запечатлеть машину в богатой комплектации. Это говорит о том, что заводские испытания вышли на финальную стадию, и инженеры обкатывают все возможные версии будущей новинки.
Свежими снимками поделился блогер KhaDm, который и раскрыл главную интригу. По его информации, под капотом тестового образца установлен силовой агрегат, который станет топовым для модели. Речь идет о связке 1,8-литрового двигателя мощностью 132 лошадиные силы и бесступенчатого вариатора. Такая комбинация для автомобилей Lada является большим шагом вперед и прямым сигналом, что АвтоВАЗ намерен серьезно конкурировать в более высоком ценовом сегменте, где сегодня доминируют китайские бренды.
Помимо мощного мотора, на принадлежность прототипа к топовой версии указывают и другие детали. В частности, как отмечает автор фотографий, на автомобиле установлены эффектные двухцветные легкосплавные диски, которые обычно являются прерогативой дорогих комплектаций. Ранее сообщалось, что базовая версия Lada Azimut будет оснащаться более скромным 1,6-литровым двигателем, развивающим 120 л.с., который будет работать в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач.
Появление Lada Azimut на рынке - событие для отечественного автопрома знаковое. Этот кроссовер должен стать не просто очередной моделью, а настоящим флагманом, демонстрирующим технологические возможности и амбиции АвтоВАЗа. От его успеха во многом будет зависеть имидж марки в ближайшие годы. Как сообщает «Российская Газета», активные дорожные тесты подтверждают, что производитель придерживается намеченного графика.
Официальный старт серийного производства и начало продаж Lada Azimut запланированы на следующий, 2026 год. Пока завод не раскрывает подробностей о ценах и комплектациях, но уже сейчас понятно, что новый кроссовер призван стать серьезным игроком на российском рынке. Он предложит покупателям выбор между доступной базовой версией и хорошо оснащенной топовой модификацией с современным и мощным силовым агрегатом.
Похожие материалы Лада
-
28.11.2025, 12:56
Lada Azimut меняет правила: 7 новых функций, которые удивят даже скептиков
Lada Azimut удивляет свежим подходом к технологиям. Впервые в российском кроссовере появились подогрев боковых стекол, панорамная крыша и электронный стояночный тормоз. Встроенный ИИ-ассистент и голосовое управление делают поездки комфортнее. Узнайте, чем еще выделяется новинка.Читать далее
-
21.11.2025, 13:39
АвтоВАЗ завершил сборку сотни тестовых LADA Azimut для сертификации
АвтоВАЗ выпустил первую сотню тестовых кроссоверов LADA Azimut. Сертификация уже стартовала. Серийный выпуск и старт продаж намечены на 2026 год. Что еще скрывает новый проект? Подробности внутри.Читать далее
-
12.11.2025, 11:32
Новый кроссовер LADA Azimut проходит испытания перед запуском в серию
АвтоВАЗ начал тестировать LADA Azimut на собственных трассах. Модель готовят к выпуску в 2026 году. Впереди еще сертификация и доработка. Рассказываем подробнее об испытания, платформе и моторах.Читать далее
-
10.11.2025, 17:42
АвтоВАЗ вывел на тесты свой новый флагманский кроссовер Lada Azimut
АвтоВАЗ начал тестировать новую модель. Это будущий флагманский кроссовер. Автомобиль получил название Lada Azimut. Его готовят к серийному производству. Старт продаж намечен на 2026 год. Что известно о новинке на сегодня?Читать далее
-
20.10.2025, 12:13
В сеть попали снимки интерьера нового кроссовера Lada Azimut с панорамной крышей
В интернет просочились свежие кадры. Они раскрывают салон Lada Azimut. Автомобиль проходит финальные тесты. Его готовят к серийному производству. Старт продаж уже не за горами. Ждать осталось совсем недолго.Читать далее
-
10.10.2025, 13:35
АвтоВАЗ выпустит 16 кроссоверов Lada Azimut которые не появятся у дилеров
АвтоВАЗ готовит к выпуску новый кроссовер. Первая партия уже скоро сойдет с конвейера. Однако эти машины не попадут к дилерам. У них совершенно другое предназначение. Узнайте о судьбе первых Lada Azimut.Читать далее
-
09.10.2025, 16:00
АвтоВАЗ запустил конвейер для Lada Azimut перед финальными испытаниями нового кроссовера
АвтоВАЗ приступил к важному этапу. Началась сборка партии новых кроссоверов. Эти машины отправятся на тесты. Сертификация займет много времени. Старт продаж зависит от результатов.Читать далее
-
09.10.2025, 11:19
Новый кроссовер Lada Azimut впервые выехал на дороги в своем кузове
Новейший кроссовер Lada заметили в городе. Автомобиль проходит дорожные тесты. Его кузов скрыт плотной маскировкой. Сроки запуска модели остаются загадкой. Появились новые интересные подробности о проекте.Читать далее
-
29.09.2025, 15:08
Новейший кроссовер Lada Azimut впервые представили за пределами России
Волжский автогигант показал свои разработки. Среди них совершенно новый кроссовер. Его производство скоро начнется. Также были представлены другие модели. Компания раскрыла свои планы на будущее. Это событие прошло в соседней стране.Читать далее
-
19.09.2025, 07:16
Интерьер нового кроссовера Lada Azimut разочаровал качеством отделки
АвтоВАЗ представил новый кроссовер Lada Azimut. Автомобиль показали на важном мероприятии. Внимание привлек интерьер новинки. Его отделка вызвала много вопросов. Эксперты заметили некоторые спорные моменты. Качество материалов оказалось под сомнением.Читать далее
