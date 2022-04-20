Новый кроссовер Lexus: больше 300 сил и только полный привод
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
В салоне появилась оригинальная цифровая приборная панель и более крупный 14-дюймовый тачскрин медиасистемы, заменивший большинство аналоговых кнопок. Кнопка Start/Stop расположена необычно высоко – справа от руля, наверху центральной консоли. В целом, салон Lexus RZ выглядит более эргономичным и солидным.
Все кроссоверы Lexus RZ по умолчанию получат полный привод Direct4. В состав силовой установки входят два электромотора: на передней оси мощностью 150 кВт, и 80 кВт-ч на задней. Суммарно они развивают 313 лошадиных сил и 435 Нм пикового момента, что существенно больше, чем 215 л.с. и 336 Нм у электрокаров Subaru и Toyota. Емкости аккумуляторной батареи (71,4 кВт-ч) должно хватить максимум на 362 километра. Причем запас хода сильно зависит от комплектации. В более дорогих версиях – больше дополнительного оборудования, а значит, и весят они больше.
Продажи Lexus RZ стартуют ближе к концу 2022 года. Цены пока не называются. Для сравнения топовый полноприводный электрокроссовер Toyota bZ4X стоит от 47 тысяч долларов.
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