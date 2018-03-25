25 марта 2018, 19:43
Новый кроссовер Mercedes-Benz GLB без камуфляжа
В сети появились фотографии представителя нового семейства Mercedes-Benz – компактного кроссовера GLB-Class. На снимке запечатлен, по всей видимости, экземпляр для краш-тестов. Премьера модели ожидается в следующем году.
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Кроссовер построят на переднеприводной модульной платформе MFA2 от хэтчбека A-Class. По наследству перейдет и моторная гамма, состоящая из бензиновых и дизельных агрегатов мощностью от 150 л.с. в версии GLB 200 до 380 сил у «заряженного» Mercedes-AMG GLB 45. Трансмиссия: 7- или 9-диапазонный «автомат». Привод – передний или полный.
Мировая премьера новинки ожидается осенью 2019 года на автосалоне во Франкфурте. Mercedes GLB составит конкуренцию таким моделям, как BMW X1 и Audi Q3.
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Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже показатель ...
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