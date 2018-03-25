25 марта 2018, 19:43

Новый кроссовер Mercedes-Benz GLB без камуфляжа

В сети появились фотографии представителя нового семейства Mercedes-Benz – компактного кроссовера GLB-Class. На снимке запечатлен, по всей видимости, экземпляр для краш-тестов. Премьера модели ожидается в следующем году.
^
  Новый кроссовер Mercedes-Benz GLB без камуфляжа Mercedes Новый кроссовер Mercedes-Benz GLB без камуфляжа
2
фото
  
Ранее мы писали
Mercedes приступил к разработке компактного 7-местного автомобиля, премьера которого состоится не раньше, ...
Читать далее
Вопреки ожиданиям, новый GLB вовсе не похож на G-Class, хотя журналисты уже успели окрестить его Малыш Гелендваген (Baby G-wagen). Новинка, скорее, представляет собой уменьшенный GLS. Фары у этих двух моделей отличаются, а вот решетка радиатора и бампер – практически нет. Ранее сообщалось, что новинка будет сочетать в себе простор B-Class с динамикой GLA. Судя по достаточно большому третьему окну, Mercedes-Benz GLB может получить 7-местную модификацию.

Кроссовер построят на переднеприводной модульной платформе MFA2 от хэтчбека A-Class. По наследству перейдет и моторная гамма, состоящая из бензиновых и дизельных агрегатов мощностью от 150 л.с. в версии GLB 200 до 380 сил у «заряженного» Mercedes-AMG GLB 45. Трансмиссия: 7- или 9-диапазонный «автомат». Привод – передний или полный. 

Мировая премьера новинки ожидается осенью 2019 года на автосалоне во Франкфурте. Mercedes GLB составит конкуренцию таким моделям, как BMW X1 и Audi Q3.
Новинки и концепт кары Mercedes Benz Бенц, Мерседес
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz Vito
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Lavtatt
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Mercedes-Benz Actros
| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже показатель ...
Никитыч
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Mercedes Автомудрость Mercedes АвтоПитер Mercedes Дизайн и тюнинг Mercedes Новинки и концепт кары Mercedes Новости и акции автосалонов Mercedes Автосалоны и дилеры марки Mercedes Аренда и прокат авто марки Mercedes Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mercedes Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mercedes
Главные материалы
Авторынку России нужны льготные кредиты
Как протекают продажи 7-местного Toyota Fortuner
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Малотоннажные вэны
Volkswagen Transporter Kasten и еще 9 моделей
Класс А
BYD FLYER II и еще 25 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 11 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 29 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Новый кроссовер Mercedes-Benz GLB без камуфляжа
{{material_122820}}Вопреки ожиданиям, новый GLB вовсе не похож на G-Class, хотя журналисты уже успели окрестить его Малыш Гелендваген (Baby G-wagen). Новинка, скорее, представляет собой уменьшенный GLS. Фары у этих двух моделей отличаются, а вот решетка радиатора и бампер – практически нет. Ранее сообщалось, что новинка будет сочетать в себе простор B-Class с динамикой GLA. Судя по достаточно большому третьему окну, Mercedes-Benz GLB может получить 7-местную модификацию.Кроссовер построят на переднеприводной модульной платформе MFA2 от хэтчбека A-Class. По наследству перейдет и моторная гамма, состоящая из бензиновых и дизельных агрегатов мощностью от 150 л.с. в версии GLB 200 до 380 сил у «заряженного» Mercedes-AMG GLB 45. Трансмиссия: 7- или 9-диапазонный «автомат». Привод – передний или полный. Мировая премьера новинки ожидается осенью 2019 года на автосалоне во Франкфурте. Mercedes GLB составит конкуренцию таким моделям, как BMW X1 и Audi Q3.
2018-03-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Ульяновск Волжский Улан-Удэ
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG