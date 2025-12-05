Народный кроссовер за 2 миллиона: что скрывает новый «Москвич 5»

Новый кроссовер «Москвич 5» с ценой до 2 млн рублей заметили у дилеров

Новый кроссовер «Москвич 5» появился у дилеров. Скоро стартуют официальные продажи. Его цена не превысит двух миллионов. Модель займет важную нишу на рынке. Что известно о долгожданной новинке?

В российских дилерских центрах начали появляться экземпляры нового компактного кроссовера «Москвич 5». Как сообщает «Российская Газета», это свидетельствует о скором официальном старте продаж долгожданной новинки, которая призвана расширить модельную линейку возрожденного бренда. Автомобиль уже привлекает внимание потенциальных покупателей, и главный вопрос, который всех волнует, - это цена.

По предварительной информации, стоимость «Москвича 5» будет весьма конкурентоспособной и не выйдет за рамки 2 миллионов рублей. Такой ценник делает его привлекательным предложением в одном из самых популярных сегментов российского авторынка. Новинка займет место в модельном ряду между уже известным «Москвич 3» и более крупным семейным кроссовером «Москвич 8», предлагая покупателям «золотую середину» по габаритам и оснащению.

Технически «Москвич 5» не является полностью оригинальной разработкой. Его прототипом послужила китайская модель JAC Sehol X6. Габариты российского кроссовера практически идентичны «донору»: длина составляет 4505 мм при колесной базе в 2660 мм. Это типичные размеры для современного компактного кроссовера, обеспечивающие достаточный простор в салоне и приемлемый объем багажника. Стоит отметить, что до появления в шоу-румах автомобиль проходил длительные испытания и тестовую эксплуатацию в корпоративном парке компании, что позволило адаптировать его к российским условиям.

Под капотом у новинки будут устанавливаться турбированные бензиновые двигатели. Покупателям предложат два варианта на выбор: базовый мотор мощностью 136 лошадиных сил и более производительный агрегат, выдающий 174 л.с. Оба двигателя будут работать в паре с бесступенчатым вариатором (CVT). Привод у модели будет исключительно передним, что является стандартным решением для большинства городских кроссоверов в этом ценовом сегменте.

Появление «Москвича 5» - важный шаг для завода, который стремится нарастить объемы производства и укрепить свои позиции на рынке. Кроме того, в планах компании есть дальнейшее расширение сотрудничества с китайскими партнерами. По некоторым данным, в будущем модельный ряд «Москвича» может пополниться автомобилями, созданными на базе моделей популярной марки MG. Это открывает перед брендом новые перспективы и обещает российским автомобилистам еще больше интересных новинок.