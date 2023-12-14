Новый кроссовер Nissan получил высший балл за безопасность
Фото: IIHS
Но несмотря на все трудности со сборкой и качеством, безопасность нового кроссовера оказалась на высоте. У IIHS возникли несущественные претензии к работе фар головного света, а оповещение о непристегнутых ремнях безопасности для пассажиров второго ряда длилось менее стандартных 60 секунд. В остальном автомобиль прекрасно защищает своих пассажиров, распознает пешеходов, а комплекс электронных ассистентов работает без нареканий.
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Компания Nissan отзывает все выпущенные в 2023 году электрические кроссоверы Ariya. Неожиданно выяснилось, что единственный болт, крепящий рулевое колесо к рулевой колонке, был неправильно затянут или просто не установлен.Читать далее
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08.02.2023, 08:34
Объявлены финалисты конкурса «Всемирный автомобиль года 2023»
Жюри конкурса на звание Лучшего автомобиля в мире 2023 года (WCOTY-2023) опубликовало список моделей, которые продолжат борьбу за победу в главной номинации и шести дополнительных.Читать далее
-
25.11.2022, 08:06
Объявлены финалисты премии «Автомобиль года 2023»
Жюри европейской премии «Автомобиль года» назвало имена семи финалистов, которые продолжат борьбу за звание лучшего автомобиля в Европе. Имя победителя узнаем уже в середине января.Читать далее
-
14.12.2023, 09:05
Logan и Duster оказались не такими надежными, как принято считать
Немецкие эксперты изучили результаты ежегодных техосмотров, которые обязаны проходить автомобили в Германии раз в два года, и назвали самые проблемные машины в разных возрастных категориях.Читать далее
-
14.12.2023, 07:58
Шведы пожелали Илону Маску счастливого Рождества и отказались вывозить мусор Tesla
В Швеции продолжается скандал вокруг компании Tesla. Местные профсоюзы объединились, чтобы вынудить американского производителя заключить с сотрудниками коллективный договор. Работа компании может оказаться полностью парализованной.Читать далее
-
14.12.2023, 07:11
У новеньких Kia Soul и Seltos вновь проблемы с подушками безопасности: они самопроизвольно раскрываются
Кроссоверы Kia опять оказались в центре скандала из-за проблем с подушками безопасности. На этот раз Takata не при чем. Дефектные комплектующие на завод отгрузил новый поставщик.Читать далее
-
13.12.2023, 22:55
В России представили еще один кроссовер X7 (опять не BMW)
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