Новый кроссовер Nissan получил высший балл за безопасность

Ранее мы писали На автосалоне в Чэнду Nissan познакомит китайского потребителя с кроссовером Ariya Японский автоконцерн Nissan через свое совместное предприятие намерен внедрить в Китае новые модели с целью ... Читать далее

Первый электрический кроссовер Nissan был представлен в июле 2020 года. Но судьба его оказалась непростой. Сначала запуску полноценного серийного производства помешал вызванный пандемией дефицит электронных чипов. Старт продаж в США пришлось отложить на целый год – до второй половины 2022-го. В марте 2023 года Nissan был вынужден отозвать более тысячи проданных Ariya из-за дефекта рулевой колонки – рулевое колесо просто могло отвалиться.

Но несмотря на все трудности со сборкой и качеством, безопасность нового кроссовера оказалась на высоте. У IIHS возникли несущественные претензии к работе фар головного света, а оповещение о непристегнутых ремнях безопасности для пассажиров второго ряда длилось менее стандартных 60 секунд. В остальном автомобиль прекрасно защищает своих пассажиров, распознает пешеходов, а комплекс электронных ассистентов работает без нареканий.

Упомянутые модели: Nissan Ariya

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