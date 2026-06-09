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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

9 июня 2026, 09:03

Новый кроссовер OMODA C5 стали покупать в такси

Новый кроссовер OMODA C5 стали покупать в такси

Новое поколение кроссовера OMODA C5 вышло на российский рынок весной этого года. Автомобиль предлагается в четырех комплектациях как с передним, так и с полным приводом.

Новый кроссовер OMODA C5 стали покупать в такси

Новое поколение кроссовера OMODA C5 вышло на российский рынок весной этого года. Автомобиль предлагается в четырех комплектациях как с передним, так и с полным приводом.

OMODA C5 оснащается турбированным двигателем 1.5T мощностью 147 л.с. В версиях с передним приводом автомобиль доступен с 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией, а в полноприводной комплектации – с 7-ступенчатой.

В конце мая Минпромторг внес OMODA C5 в перечень локализованных автомобилей, которые допускаются для работы в российских сервисах такси.

В петербургском дилерском центре «OMODA Аларм-Моторс» редактору 110km.ru сообщили, что в начале июня состоялась первая сделка по покупке OMODA C5 для такси. Автомобиль был приобретен для самостоятельной работы.

По словам руководителя отдела продаж «OMODA Аларм-Моторс» Никиты Козлова, OMODA C5 после включения в перечень Минпромторга получил дополнительное преимущество. «По мере увеличения присутствия автомобиля в таксопарках его будут больше замечать на дорогах, а пассажиры такси смогут более детально познакомиться с его возможностями во время поездок. OMODA C5 сочетает в себе решения, одновременно удобные водителю и пассажирам. За эргономику и комфорт отвечают спортивные сиденья с многослойным наполнением и регулировками в шести направлениях, шумоизолирующие стекла, двухсторонний климат-контроль, когда водитель и пассажир могут его настроить под себя. Зимний пакет включает обогрев руля, лобового и заднего стекол, форсунок стеклоомывателя, зеркал. Все комплектации оснащены обогревом сидений первого ряда, а для кресел второго ряда эта функция отсутствует только в начальной версии. Водителю почти во всех комплектациях доступны 15,6-дюймовый центральный экран, 8,8-дюймовая приборная панель и камера кругового обзора 540°. Система мультимедиа интегрируется со смартфоном, для которого также присутствует беспроводная зарядка на 50 Вт с активным охлаждением и по два USB-разъема спереди и сзади. Управлять функциями автомобиля в отдельных комплектациях можно с помощью голоса. Объем багажника нового поколения OMODA C5 увеличился до 422 литров или 1149 литров при сложенных креслах заднего ряда, что важно для дальних поездок». 

OMODA C5 в начальной комплектации предлагается с 17-дюймовыми литыми дисками, а в остальных версиях – с 18-дюймовыми. Медиасистема кроссовера обеспечивает беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto. В максимальной комплектации автомобиль доступен с люком и расширенным перечнем ассистентов безопасности.

Производитель установил на OMODA C5 гарантийный период сроком на 3 года или 100 000 км пробега.

Упомянутые модели: OMODA C5 (от 2 499 900 Р)
Упомянутые марки: OMODA
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