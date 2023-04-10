Новый кроссовер Peugeot проиграл Renault Arkana в «лосином тесте»
В лосином тесте участвовал базовый Peugeot 408 с 1,2-литровым трехцилиндровым двигателем мощностью 128 л.с. и 8-диапазонным «автоматом». В первом заезде на скорости 73 км/ч заднюю ось кроссовера занесло, и водитель не смог удержать ее между конусами. Справиться с заданием Peugeot 408 смог на скорости 72 км/ч, пройдя в считанных миллиметрах от двух конусов. Это ощутимо хуже результата главного конкурента, Renault Arkana, который объехал воображаемого лося на скорости 77 км/ч.
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25.11.2022, 08:06
Объявлены финалисты премии «Автомобиль года 2023»
Жюри европейской премии «Автомобиль года» назвало имена семи финалистов, которые продолжат борьбу за звание лучшего автомобиля в Европе. Имя победителя узнаем уже в середине января.Читать далее
-
11.11.2022, 13:17
Выяснилось, что у корейских Renault через полгода эксплуатации проблем меньше, чем у конкурентов
Renault Korea сообщает, что ее машины получили высокие баллы в рейтинге Consumer Insight. Рассмотрению подлежали автомобили, выпущенные в Корее не менее 6 месяцев назад, на предмет их эксплуатационных свойств и отсутствия рекламаций. Читать далее
-
07.11.2022, 14:09
Чтобы привлечь внимание к новому Peugeot 408, его решили продавать со скидками
Новый Peugeot 408 стоит дорого. Даже по меркам богатых европейских покупателей. Например, за базовую версию Allure со 130-сильным мотором «старосветские» дилеры готовы просить 37 350 евро (2,26 млн рублей). Богато оснащенные комплектации и вовсе дотягивают до 51 000 евро (3,1 млн рублей).Читать далее
-
07.09.2022, 16:44
Самые надежные кроссоверы до 2 млн рублей
Автомобильный эксперт Петр Баканов назвал самые надежные кроссоверы в возрасте до 5 лет, которые стоят не дороже 2 млн рублей. Лидерами стали сразу несколько моделей Renault и Hyundai.Читать далее
-
22.06.2022, 13:37
Стильный седан Peugeot не узнать после смены поколения: подробности и фото
Компания Peugeot представила новое поколение модели Peugeot 408. Новинка наглядно доказывает, что недорогой семейный автомобиль может быть ярким, практичным и стильным одновременно.Читать далее
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