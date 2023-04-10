Новый кроссовер Peugeot проиграл Renault Arkana в «лосином тесте»

Ранее мы писали Лосиный тест закончился для нового Peugeot полным провалом: сломался ГУР (видео) Тест на скоростное маневрирование или лосиный тест одни автомобили проходят без проблем, другие сбивают конусы ... Читать далее

Журналисты испанского издания km77.com вывели Peugeot 408 на «лосиный тест», имитирующий маневр уклонения от внезапно выскочившего на дорогу животного. Эксперты стремятся, чтобы автомобиль выдержал испытание на скорости 77 км/ч – эффективно перестроился в соседнюю полосу и вернулся обратно, не опрокинувшись и не сбив ни одного конуса.

В лосином тесте участвовал базовый Peugeot 408 с 1,2-литровым трехцилиндровым двигателем мощностью 128 л.с. и 8-диапазонным «автоматом». В первом заезде на скорости 73 км/ч заднюю ось кроссовера занесло, и водитель не смог удержать ее между конусами. Справиться с заданием Peugeot 408 смог на скорости 72 км/ч, пройдя в считанных миллиметрах от двух конусов. Это ощутимо хуже результата главного конкурента, Renault Arkana, который объехал воображаемого лося на скорости 77 км/ч.

Упомянутые модели: Peugeot 408 (от 899 000 Р ) , Renault Arkana (от 1 045 000 Р )

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