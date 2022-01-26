Новый кроссовер Renault получит огромный экран: первое фото
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
В салоне появится много небольших отсеков для хранения суммарной вместимостью до 30 литров и «парящая» центральная консоль, под которой будет ровный пол. Остальные подробности о новинке узнаем уже совсем скоро. Вполне вероятно, что это финальный тизер, и премьера Renault Austral состоится в течение ближайших недель. Ведь европейские продажи должны стартовать уже нынешней весной.
Новинку построят на обновленной версии модульной архитектуры CMF-C, которая широко применяется в альянсе Renault-Nissan и предусматривает установку бензиновых и гибридных силовых агрегатов. Renault Austral будет на несколько сантиметров крупнее Kadjar и Nissan Qashqai – 4 510 мм вместо 4 450 мм и 4 420 мм соответственно. Судя по более раннему тизеру, оформление кормы будет выдержано в духе последнего Capture с бумерангами задних фонарей.
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