Новый кроссовер Subaru Solterra: 218 сил и полный привод
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Внешние отличия все-таки присутствуют. Кроссовер Subaru получил оригинальную оптику и дверь багажного отделения, а в переднем бампере появилась панель фальшрадиаторной решетки и противотуманные фары.
Покупателям предложат две версии. Переднеприводный кроссовер оснащен одним электромотором мощностью 204 л.с. Автомобиль с полным приводом получил два агрегата суммарной отдачей 218 л.с. Разгон с места до «сотни» занимает 8,4 и 7,7 секунды соответственно. И в том, и в другом случае Subaru Solterra положена батарея емкостью 71,4 кВт-ч, которая обеспечивает минимум 460 километров без подзарядки. Восполнить запасы энергии можно на станции быстрой зарядки мощностью до 150 кВт – на 80% за 30 минут. Цены объявят ближе к старту продаж, который запланирован на середину 2022 года.
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