26 июля 2019, 15:16
Новый кроссовер Toyota: первые подробности
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О планах компании Toyota создать еще один компактный кроссовер стало известно в середине июля 2019 года. Постепенно таинственная новинка начинает обрастать первыми техническими подробностями.
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Базовым мотором станет 1,2-литровый наддувной бензиновый агрегат мощностью 114 л.с. Компанию ему составят «атмосферники» объемом 1,8 литра (141 л.с.) и 2,0 литра (150 л.с.). Гибридная версия, вероятнее всего, получит силовую остановку на базе 1,8-литрового бензинового двигателя и электромотора. Ее суммарная отдача составит 136 л.с.
Дизайн новинки выполнят в духе концептуального кроссовера Toyota FT-4X, представленного весной 2017 года на автосалоне в Нью-Йорке. Его габаритные размеры: длина — 4 249 мм, ширина — 1 821 мм, высота — 1 623 мм, колёсная база — 2 639 мм. Облик концепта разрабатывали специалисты калифорнийской студии Calty Design. Серийный вариант будет адресован, в первую очередь, клиентам в США. Это активные молодые городские жители, которые время от времени устраивают с друзьями вылазки на природу. Сборку наладят в 2021 году на заводе в Алабаме (США).
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Покатался на тесте. Машина очень понравилась как на трассе, так и на бездорожье и динамика хорошая.
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
купил тойота ярис 2009г. 85т.км.. во время повышения оборотов двигателя слышен посторонний звук мотора (как треск кузнечика) Что это ?
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