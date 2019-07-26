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26 июля 2019, 15:16

Новый кроссовер Toyota: первые подробности

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О планах компании Toyota создать еще один компактный кроссовер стало известно в середине июля 2019 года. Постепенно таинственная новинка начинает обрастать первыми техническими подробностями.
Новый кроссовер Toyota первые подробности
Новый кроссовер Toyota первые подробности
Новый кроссовер Toyota первые подробности
Новый кроссовер Toyota первые подробности
Новый кроссовер Toyota первые подробности
Новый кроссовер Toyota первые подробности
Новый кроссовер Toyota первые подробности
Новый кроссовер Toyota первые подробности
Новый кроссовер Toyota первые подробности
Новый кроссовер Toyota первые подробности
Новый кроссовер Toyota первые подробности
Новый кроссовер Toyota первые подробности
Новый кроссовер Toyota первые подробности
Новый кроссовер Toyota первые подробности
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Новый «паркетник» Toyota построят на фирменной архитектуре TNGA-C. Она уже лежит в основе последних гибридов Toyota Prius, также кроссоверов Toyota C-HR и Lexus UX. Следовательно, можно предположить появление у новинки гибридных и полноприводных модификаций. Именно наличие полного привода должно выгодно отличать новый кроссовер от Toyota C-HR.

Базовым мотором станет 1,2-литровый наддувной бензиновый агрегат мощностью 114 л.с. Компанию ему составят «атмосферники» объемом 1,8 литра (141 л.с.) и 2,0 литра (150 л.с.). Гибридная версия, вероятнее всего, получит силовую остановку на базе 1,8-литрового бензинового двигателя и электромотора. Ее суммарная отдача составит 136 л.с.

Дизайн новинки выполнят в духе концептуального кроссовера Toyota FT-4X, представленного весной 2017 года на автосалоне в Нью-Йорке. Его габаритные размеры: длина — 4 249 мм, ширина — 1 821 мм, высота — 1 623 мм, колёсная база — 2 639 мм. Облик концепта разрабатывали специалисты калифорнийской студии Calty Design. Серийный вариант будет адресован, в первую очередь, клиентам в США. Это активные молодые городские жители, которые время от времени устраивают с друзьями вылазки на природу. Сборку наладят в 2021 году на заводе в Алабаме (США).

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Комментарии
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Отзывы по теме
Три месяца продаж Toyota C-HR: машин мало
Покатался на тесте. Машина очень понравилась как на трассе, так и на бездорожье и динамика хорошая.
Андрей Цветков
Форум Toyota Land Cruiser
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
MichaMeL
Форум Toyota Yaris
купил тойота ярис 2009г. 85т.км.. во время повышения оборотов двигателя слышен посторонний звук мотора (как треск кузнечика) Что это ?
aglushkov1950@mail.ru
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Новый кроссовер Toyota: первые подробности
{{material_126948}}Новый «паркетник» Toyota построят на фирменной архитектуре TNGA-C. Она уже лежит в основе последних гибридов Toyota Prius, также кроссоверов Toyota C-HR и Lexus UX. Следовательно, можно предположить появление у новинки гибридных и полноприводных модификаций. Именно наличие полного привода должно выгодно отличать новый кроссовер от Toyota C-HR.Базовым мотором станет 1,2-литровый наддувной бензиновый агрегат мощностью 114 л.с. Компанию ему составят «атмосферники» объемом 1,8 литра (141 л.с.) и 2,0 литра (150 л.с.). Гибридная версия, вероятнее всего, получит силовую остановку на базе 1,8-литрового бензинового двигателя и электромотора. Ее суммарная отдача составит 136 л.с.Дизайн новинки выполнят в духе концептуального кроссовера Toyota FT-4X, представленного весной 2017 года на автосалоне в Нью-Йорке. Его габаритные размеры: длина — 4 249 мм, ширина — 1 821 мм, высота — 1 623 мм, колёсная база — 2 639 мм. Облик концепта разрабатывали специалисты калифорнийской студии Calty Design. Серийный вариант будет адресован, в первую очередь, клиентам в США. Это активные молодые городские жители, которые время от времени устраивают с друзьями вылазки на природу. Сборку наладят в 2021 году на заводе в Алабаме (США).
2019-07-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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