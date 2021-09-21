Новый кроссовер Volkswagen Taos: где его можно купить в Петербурге
Модель представлена в трех вариантах исполнения: Respect, Status и Exclusive. Кроме того, для заказа доступна ограниченная серия JOY! Все комплектации есть в наличии в Форсаж Озерки, менеджер подберет необходимый вам автомобиль.
Абсолютно новый Volkswagen Taos хорош не только снаружи, но и внутри:
- Обивка сидений с использованием материала ArtVelours приятна на ощупь и стильно смотрится.
- Инновационная мультимедиа-система Volkswagen Play с дисплеем диагональю в 10 дюймов позволяет подключаться к Apple CarPlay, Android Auto, сетям Wi-Fi, Bluetooth™ и USB, а также управлять настройками некоторых функций автомобиля.
- Разработанные специально для нового Taos, декоративные элементы салона гармонично сочетаются с доступным цветом окраски кузова Energetic Orange.
Кроссовер предлагается с двумя вариантами двигателей: атмосферным мощностью 110 л.с. в сочетании с 5-МКП и передним приводом, а также турбированным 150-сильным мотором в паре с 8-АКП и передним приводом или 7-АКП и полным приводом 4Motion.
Максимальный объем у переднеприводной версии составляет 500 л, у полноприводной 4Motion — 418 л. Автомобиль подойдет для ежедневных дел, дальних поездок и безудержного шопинга: поместится все необходимое!
Еще больше инноваций и технологий:
- Цифровая приборная панель оснащена экраном с высоким разрешением и диагональю более 10 дюймов;
- Сервисы Яндекса и App-Connect помогают управлять мультимедиа-системой со встроенными Яндекс.Музыкой, Яндекс.Заправками, Яндекс.Навигатором и голосовым помощником Алисой;
- Зимние опции: электрообогрев лобового стекла, сидений и руля;
- Атмосферная подсветка в салоне, яркие декоративные элементы подчеркивают яркий образ автомобиля.
Быть разным — значит действительно жить. Не бояться ярких красок — значит жить на полную. Выезжай за рамки с совершенно новым Volkswagen Taos!
Ждем вас по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, 27к2Б.
Официальный дилер Volkswagen Форсаж Озерки
Тел. +7 812 456 07 76
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