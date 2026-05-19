Новый кроссовер за два месяца усилил позиции JAECOO

В апреле бренд JAECOO впервые в этом году по итогам одного месяца поднялся на 7-е место в рейтинге продаж новых автомобилей в России. В стране было зарегистрировано 3 394 новых автомобиля марки, сообщил «Автостат».

В первой десятке в апреле у JAECOO самый высокий рост продаж – 73,8% в сравнении с результатом апреля прошлого года.



В марте марка расширила свой модельный ряд. На российский рынок вышел кроссовер JAECOO J6. Он предлагается в трех комплектациях (Актив, Комфорт и Престиж), оснащается передним приводом, 1.5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.



В зависимости от комплектации новый кроссовер доступен с 17-ти и 18-дюймовыми дисками. Диагональ сенсорного дисплея мультимедийной системы, поддерживающей Apple CarPlay и Android Auto, составляет 9˝ или 13,2˝, а диагональ цифровой приборной панели - 8˝.



В беседе с редактором 110km.ru руководитель отдела продаж дилерского центра «JAECOO Аларм-Моторс» Никита Козлов отметил, что JAECOO J6 вызвал высокий интерес за счет адаптивности к различным сценариям владения автомобилем. Он одновременно подходит для поездок по городу, а также для загородных путешествий.

«Для второго сценария JAECOO J6 предлагает просторный салон, объемный багажник, который трансформируется до 1180 л, сертифицированный фаркоп, позволяющий буксировать прицеп до 750 кг, а также рейлинги на крыше с грузоподъемностью до 75 кг. Дорожный просвет автомобиля составляет 176 мм, производитель позаботился об усиленной шумоизоляции моторного отсека, а в топовой комплектации Престиж оснастил кроссовер многослойными передними стеклами. Также в этой версии добавляется широкая панорамная крыша площадью 1,45 кв.м. Именно комплектация Престиж стала самой востребованной на старте продаж JAECOO J6. Покупатели этой версии отмечают функции вентиляции передних сидений и обогрева сидений второго ряда, наличие камеры 540° и беспроводной зарядки для смартфона на 50 Вт. В целом JAECOO J6 привлекает классическим дизайном, который уже знаком по другим моделям бренда. Сейчас на эту модель приходится около половины всех продаж марки, и она значительно усилила позиции JAECOO на российском рынке».



JAECOO представлен в России тремя моделями. Помимо JAECOO J6, это кроссоверы J7 и J8. JAECOO J6 стал второй новинкой бренда в этом году. Ранее марка вывела на рынок новый JAECOO J7.