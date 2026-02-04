Итальянцы готовят неожиданную новинку — купе Alfa Romeo может изменить расстановку сил среди спорткаров

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

4 февраля 2026, 05:09

Новый купе-концепт Alfa Romeo: вызов для BMW M4 и возвращение к спортивным корням

Новый купе-концепт Alfa Romeo: вызов для BMW M4 и возвращение к спортивным корням

Итальянцы готовят неожиданную новинку — купе Alfa Romeo может изменить расстановку сил среди спорткаров

Новый купе-концепт Alfa Romeo: вызов для BMW M4 и возвращение к спортивным корням

Alfa Romeo готовит концепт купе, который способен встряхнуть рынок спортивных автомобилей. Итальянский бренд, несмотря на фокус на кроссоверах, не забывает о своих традициях. Почему этот проект вызывает столько обсуждений - разбираемся в деталях.

Alfa Romeo готовит концепт купе, который способен встряхнуть рынок спортивных автомобилей. Итальянский бренд, несмотря на фокус на кроссоверах, не забывает о своих традициях. Почему этот проект вызывает столько обсуждений - разбираемся в деталях.

В автомобильном мире редко случаются моменты, когда бренд с богатой историей решает сделать смелый шаг, способный изменить восприятие целого сегмента. Alfa Romeo, несмотря на явный акцент на развитие кроссоверов, неожиданно возвращается к истокам, подогревая интерес к классическому спортивному купе. Это не просто попытка вернуться к истокам - речь идет о концепте, который может стать настоящим вызовом для признанных лидеров, таких как BMW M4.

Современный рынок диктует свои правила: кроссоверы и внедорожники вытесняют кузов купе, а производство проходит корректировку под массовый спрос. Однако Alfa Romeo, судя по всему, не смогла окончательно расстаться с духом скорости и драйва. По информации зарубежных автомобильных изданий, итальянцы работают над новым автомобилем, который должен вернуть марке статус производителя премиальных машин.

Главная интрига в том, как далеко готова зайти Alfa Romeo в стремлении противопоставить свой концепт BMW M4. Внешность будущей новинки обещает быть агрессивной и узнаваемой: оригинальная посадка, выразительные линии кузова, акцент на динамике и фирменные детали. Внутри - ставка на минимализм, ориентированный на водителя, и современные технологии, которые не игнорируют главное - удовольствие от руля.

Эксперты отмечают, что возвращение к формату купе - это не только данность традициям, но и попытка занять нишу, которая постепенно пустеет на фоне всеобщей кроссоверизации. Для Alfa Romeo это шанс вновь заявить о себе как о марке, способной создавать автомобили с характером, а не просто очередные «универсальные» модели. Важно и то, что проект может привлечь новую аудиторию — тех, кто устал от однообразия и ищет эмоции за рулем.

Технические подробности пока держатся в секрете, но уже сейчас понятно: ставка делается на сочетание легкости, производительности и точной управляемости. Ожидается, что на основе концепции появится новая платформа, способная выдержать современные требования к безопасности и динамике. Не исключено появление гибридных или даже полностью электрических моторов, что позволит конкурировать не только с BMW M4, но и с новыми игроками на рынке спорткаров.

Появление такого концепта – это не просто маркетинговый ход. Для Alfa Romeo это возможность вернуть себе статус законодателя моды в мире автомобилей. Если проект получит развитие, итальянцы смогут не только укрепить позиции на европейском рынке, но и привлечь внимание автолюбителей во всем мире. В условиях, когда большинство брендов предпочитают идти по пути наименьшего сопротивления, Alfa Romeo выбирает риск и страсть – и именно это делает новинку по-настоящему интересной.

Упомянутые модели: BMW M4 (от 4 500 000 Р)
Упомянутые марки: Alfa Romeo, BMW
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Альфа Ромео, БМВ

Похожие материалы Альфа Ромео, БМВ

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Оренбург Самара Калининград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться