Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

31 июля 2026, 22:45

Новый купейный вагон РЖД: душ, холодильник и регулировка климата для пассажиров

Новый купейный вагон РЖД: душ, холодильник и регулировка климата для пассажиров

Как новые вагоны РЖД выглядят на фоне современных тенденций

Новый купейный вагон РЖД: душ, холодильник и регулировка климата для пассажиров

На Рижском вокзале в Москве показали купейный вагон нового поколения с душем, холодильником и возможностью регулировать температуру. Это решение может изменить представление о поездках на дальние расстояния и повысить требования к уровню сервиса в российских поездах.

На Рижском вокзале в Москве показали купейный вагон нового поколения с душем, холодильником и возможностью регулировать температуру. Это решение может изменить представление о поездках на дальние расстояния и повысить требования к уровню сервиса в российских поездах.

Появление нового купейного вагона на Рижском вокзале в Москве вызвало интерес не только у специалистов, но и у рядовых пассажиров. Представленная модель от РЖД, в которой привычный интерьер уступил место современным решениям: бежевые стены, синие полки и трансформируемые нижние сиденья, превращающиеся в удобный диван с подголовниками. За спинками этих диванов теперь стоят небольшие сейфы с электронными замками, что создает ощущение безопасности во время поездки.

Важной деталью стала возможность самостоятельно регулировать температуру воздуха в купе. Это особенно актуально для дальних маршрутов, на которых раньше приходилось мириться с мнением всех пассажиров. Кроме того, теперь можно открывать окна не только в купе, но и в коридоре, что создает дополнительный приток свежего воздуха.

В массовых сериях новых вагонов оборудованы душевые кабины - решение, которое раньше встречалось только в поездах повышенной комфортности. Также в каждом вагоне есть холодильник и микроволновая печь, позволяющие хранить и разогревать продукты без обращения к проводнику. Столик между нижними сиденьями можно легко поднять, чтобы освободить пространство, что особенно удобно для семей или компаний.

По заявлениям представителей РЖД, стоимость билетов в таких вагонах не превышает цену обычных купейных мест. Это может стать конкурентным преимуществом на рынке пассажирских перевозок, где борьба за комфорт и обслуживание становится все более заметной. Компания планирует осуществить массовые поставки таких вагонов, чтобы повысить доступность пободных поездок на разных направления.

В последние годы российские железные дороги активно обновляют подвижной состав, внедряют новые стандарты комфорта и безопасности. Важно отметить, что такие изменения могут не только повысить уровень комфорта пассажиров, но и задать новый ориентир для других перевозчиков на рынке.

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