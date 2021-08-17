17 августа 2021, 21:28
Новый квадратный внедорожник Haval готовится выйти на российский рынок
Скоро российская линейка Haval пополнится новым внедорожником, дизайн которого выполнен в духе классических моделей Land Rover или Ford. Автомобиль уже проходит сертификационные испытания. На первом этапе машины будут поставлять из Китая.
Дарья Климова Фото: Haval
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Фото: Haval
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Фото: Haval
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Фото: Haval
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Фото: Haval
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Фото: Haval
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Напомним, габаритные размеры Haval Big Dog: длина – 4 620 мм, ширина – 1 890 мм, высота – 1 780 мм, а колесная база – 2 738 мм. В моторную гамму входит 1,5-литровый турбомотор на 169 сил и 2,0-литровый двигатель мощностью 211 сил. Трансмиссия: 7-ступенчатый «робот» DCT, полный привод и принудительная блокировка заднего дифференциала. Базовая версия стоит от 120 тысяч юаней (1,4 млн рублей).
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