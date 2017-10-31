Новый Lamborghini Huracan получит гибридный двигатель
|Lamborghini Huracan 5.2 AMT
|5.2 л, 610 / 449 при 8250 л.с
|робот 7
|0-100 - 3.2 с, 325 км/ч
|4459 x 1924 x 1165 мм
|полный
|АИ-98, 12.5 л на 100 км
|Все характеристики
Что касается комплекта батарей, то свежая генерация Huracan получит модернизированные аккумуляторы, которые снизят массу автомобиля и позволят ездить исключительно на электротяге. В настоящее время итальянцы сотрудничают с Массачусетским технологическим институтом по вопросам разработки инновационных композитных материалов, альтернативных источников энергии и высокоэффективных аккумуляторов.
Отметим, что компании есть к чему стремиться. По словам Мауризио Реггиани, руководителя подразделения исследований и разработок Lamborghini, сейчас гибридные машины уступают суперкарам с традиционными двигателями и по скорости на треке, и по дальности поездки.
Отметим, что премьера гибридного двигателя от Lamborghini состоится на кроссовере Urus, который дебютирует 4 декабря в Сант'Агата-Болоньезе. Первые доступные к покупке паркетники получат 4-литровый твин-турбо моторы V8, выдающие не менее 650 «лошадей». А «зеленые» установки появятся к середине жизненного цикла модели.
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