31 октября 2017, 18:47

Новый Lamborghini Huracan получит гибридный двигатель

Итальянский производитель Lamborghini анонсировал выпуск суперкара Huracan нового поколения с гибридной силовой установкой. «Зеленая» модель появится на рынке в 2022 году и станет первым гибридным автомобилем марки.
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Новый Lamborghini Huracan получит гибридный двигатель Lamborghini Huracan

Lamborghini Huracan 5.2 AMT
5.2 л, 610 / 449 при 8250 л.с
робот 7
0-100 - 3.2 с, 325 км/ч
4459 x 1924 x 1165 мм
полный
АИ-98, 12.5 л на 100 км
Все характеристики
Об этом в общении с зарубежными СМИ заявил руководитель компании Стефано Доменикали. В модельном ряду компании новинка займет место актуального купе Huracan. Техническая «начинка» ожидаемой модели позволит владельцам пополнять запас аккумуляторов с помощью бытовой электросети.

Что касается комплекта батарей, то свежая генерация Huracan получит модернизированные аккумуляторы, которые снизят массу автомобиля и позволят ездить исключительно на электротяге. В настоящее время итальянцы сотрудничают с Массачусетским технологическим институтом по вопросам разработки инновационных композитных материалов, альтернативных источников энергии и  высокоэффективных аккумуляторов.

Отметим, что компании есть к чему стремиться. По словам Мауризио Реггиани, руководителя подразделения исследований и разработок Lamborghini, сейчас гибридные машины уступают суперкарам с традиционными двигателями и по скорости на треке, и по дальности поездки.

Отметим, что премьера гибридного двигателя от Lamborghini состоится на кроссовере Urus, который дебютирует 4 декабря в Сант'Агата-Болоньезе. Первые доступные к покупке паркетники получат 4-литровый твин-турбо моторы V8, выдающие не менее 650 «лошадей». А «зеленые» установки появятся к середине жизненного цикла модели.

Дизайн и тюнинг Ламборджини Хуракан

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Форум Lamborghini Reventon
Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
lamba
Lamborghini Veneno не удовлетворил хозяина
FGNFGNFGGHMGHJHH
ВЛАД
Гибридный Lamborghini Ankonian
Ахуенная тачка! подарите мне её!!! =) )
Dj_KseNoN
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Новый Lamborghini Huracan получит гибридный двигатель
{{params_49050}}Об этом в общении с зарубежными СМИ заявил руководитель компании Стефано Доменикали. В модельном ряду компании новинка займет место актуального купе Huracan. Техническая «начинка» ожидаемой модели позволит владельцам пополнять запас аккумуляторов с помощью бытовой электросети.Что касается комплекта батарей, то свежая генерация Huracan получит модернизированные аккумуляторы, которые снизят массу автомобиля и позволят ездить исключительно на электротяге. В настоящее время итальянцы сотрудничают с Массачусетским технологическим институтом по вопросам разработки инновационных композитных материалов, альтернативных источников энергии и  высокоэффективных аккумуляторов.Отметим, что компании есть к чему стремиться. По словам Мауризио Реггиани, руководителя подразделения исследований и разработок Lamborghini, сейчас гибридные машины уступают суперкарам с традиционными двигателями и по скорости на треке, и по дальности поездки.Отметим, что премьера гибридного двигателя от Lamborghini состоится на кроссовере Urus, который дебютирует 4 декабря в Сант'Агата-Болоньезе. Первые доступные к покупке паркетники получат 4-литровый твин-турбо моторы V8, выдающие не менее 650 «лошадей». А «зеленые» установки появятся к середине жизненного цикла модели.
2017-10-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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