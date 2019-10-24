24 октября 2019, 00:01
Новый Land Rover Defender 130 составит конкуренцию Mercedes G-Class
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Фото: Land Rover
Возрожденный Land Rover Defender пока дебютировал в двух версиях – укороченной с индексом 90 и стандартной 110. Через год британская марка представит модификацию премиум-класса Defender 130 с роскошным оснащением.
Фото: Land Rover
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Возрожденный вседорожник Land Rover Defender дебютировал в сентябре на Франкфуртском автосалоне. Британские ...Читать далее
Новый вседорожник Land Rover Defender 130 будут позиционировать как комфортабельный автомобиль для больших семей, которые любят путешествовать. Премиальное оснащение, отличные внедорожные качества и хорошая вместительность позволят новинке перейти в более дорогой и прибыльный сегмент, где она составит конкуренцию Mercedes G-Class. Главными рынками сбыта для Defender 130 станут США и Китай. Вседорожники здесь традиционно более популярны, чем в Европе.
Одновременно стало известно, что в Land Rover окончательно решили отказаться от идеи пикапа Defender. Руководство компании не сумело сделать рентабельной разработку «грузовой» модификации. Полагают, что версий 90, 110 и 130 будет вполне достаточно, чтобы удовлетворить запросы покупателей. Land Rover выпускал модель пикапа на протяжении всей жизни старого Defender, но теперь в компании уверены, что необходимость в открытом кузове отпала.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Мужик похоже совсем больной на всю голову или от жадности своей заломил цену за свой ХЛАМ!370рублей ох..ть) ) ) ) !
Дефендер да а на остальных в грязь заезжать страшно
Владею коротышем 12 лет и менять ни на что нет желания.Я по натуре одиночка, так, что деф мой братан. И на севере и на юге не подводил, только конечно надо следить за ним .Впрочем как и за любой машиной.
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