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9 сентября 2019, 12:25

Новый Land Rover Defender досрочно рассекретили в автожурнале

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Фото: Land Rover
Накануне мировой премьеры возрожденного Land Rover Defender в сети появились скриншоты журнальной публикации. Официальная презентация новинки ожидается завтра на автосалоне во Франкфурте.
Новый Land Rover Defender досрочно рассекретили в автожурнале

Фото: soflorovers

Новый Land Rover Defender досрочно рассекретили в автожурнале

Фото: soflorovers

Новый Land Rover Defender досрочно рассекретили в автожурнале

Фото: soflorovers

Новый Land Rover Defender досрочно рассекретили в автожурнале

Фото: soflorovers

Новый Land Rover Defender досрочно рассекретили в автожурнале

Фото: soflorovers

Новый Land Rover Defender досрочно рассекретили в автожурнале

Фото: soflorovers

Новый Land Rover Defender досрочно рассекретили в автожурнале

Фото: soflorovers

Новый Land Rover Defender досрочно рассекретили в автожурнале
Новый Land Rover Defender досрочно рассекретили в автожурнале
Новый Land Rover Defender досрочно рассекретили в автожурнале
Новый Land Rover Defender досрочно рассекретили в автожурнале
Новый Land Rover Defender досрочно рассекретили в автожурнале
Новый Land Rover Defender досрочно рассекретили в автожурнале
Новый Land Rover Defender досрочно рассекретили в автожурнале
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Возрожденный внедорожник Land Rover Defender, безусловно, одна из самых ожидаемых премьер этого года. Поэтому ...
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Статья южноафриканского автомобильного журнала «SA 4x4» каким-то образом досрочно просочилась в Сеть. Фотографии журнальных страниц опубликовали в Instagram накануне официальной премьеры нового Land Rover Defender во Франкфурте, которая назначена на 10 сентября. В статье рассказывается преимущественно о «средней» версии внедорожника - Defender 110. Дорожный просвет равен 291 мм, угол въезда – 38 градусов, угол съезда – 40 градусов, угол опрокидывания – 28 градусов. Глубина преодолеваемого брода достигает 900 мм.

На старте покупателям предложат Defender 110 с 3,0-литровой бензиновой «шестеркой» P400 Jaguar Land Rover мощностью 400 л.с. и 550 Нм крутящего момента. Кроме того, будет возможность приобрести дизельный 2,0-литровый турбомотор P240, который выдает 240 л.с. и 430 Нм пикового момента. Постоянный полный привод вместе с межосевым дифференциалом войдет в стандартную комплектацию.

Дизайн нового Land Rover Defender выполнен в стилистике концепта Land Rover DC100, который был представлен еще в 2011 году, сообщает портал 32cars.ru. На месте традиционной решетки радиатора появилось несколько горизонтальных воздуховодов. Боковое остекление лаконично прямоугольное, на корме – запаска и четыре квадратных фонаря. Все подробности о долгожданном новом внедорожнике узнаем уже завтра.

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Отзывы по теме
Форум Land Rover Defender
Мужик похоже совсем больной на всю голову или от жадности своей заломил цену за свой ХЛАМ!370рублей ох..ть) ) ) ) !
Юрий
Лучшие рамные внедорожники 2019
Каким образом в список рамных внедорожников попал Pajero, если уже с 3-го поколения он лишился рамы, а сейчас уже 4-е поколение?
Олег
Тест-драйв Land Rover Defender: бог внедорожья
Владею коротышем 12 лет и менять ни на что нет желания.Я по натуре одиночка, так, что деф мой братан. И на севере и на юге не подводил, только конечно надо следить за ним .Впрочем как и за любой машиной.
Lesovin
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Новый Land Rover Defender досрочно рассекретили в автожурнале
{{material_127464}}Статья южноафриканского автомобильного журнала «SA 4x4» каким-то образом досрочно просочилась в Сеть. Фотографии журнальных страниц опубликовали в Instagram накануне официальной премьеры нового Land Rover Defender во Франкфурте, которая назначена на 10 сентября. В статье рассказывается преимущественно о «средней» версии внедорожника - Defender 110. Дорожный просвет равен 291 мм, угол въезда – 38 градусов, угол съезда – 40 градусов, угол опрокидывания – 28 градусов. Глубина преодолеваемого брода достигает 900 мм.На старте покупателям предложат Defender 110 с 3,0-литровой бензиновой «шестеркой» P400 Jaguar Land Rover мощностью 400 л.с. и 550 Нм крутящего момента. Кроме того, будет возможность приобрести дизельный 2,0-литровый турбомотор P240, который выдает 240 л.с. и 430 Нм пикового момента. Постоянный полный привод вместе с межосевым дифференциалом войдет в стандартную комплектацию.Дизайн нового Land Rover Defender выполнен в стилистике концепта Land Rover DC100, который был представлен еще в 2011 году, сообщает портал 32cars.ru. На месте традиционной решетки радиатора появилось несколько горизонтальных воздуховодов. Боковое остекление лаконично прямоугольное, на корме – запаска и четыре квадратных фонаря. Все подробности о долгожданном новом внедорожнике узнаем уже завтра.
2019-09-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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