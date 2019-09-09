9 сентября 2019, 12:25
Новый Land Rover Defender досрочно рассекретили в автожурнале
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Фото: Land Rover
Накануне мировой премьеры возрожденного Land Rover Defender в сети появились скриншоты журнальной публикации. Официальная презентация новинки ожидается завтра на автосалоне во Франкфурте.
Фото: soflorovers
Фото: soflorovers
Фото: soflorovers
Фото: soflorovers
Фото: soflorovers
Фото: soflorovers
Фото: soflorovers
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Возрожденный внедорожник Land Rover Defender, безусловно, одна из самых ожидаемых премьер этого года. Поэтому ...Читать далее
На старте покупателям предложат Defender 110 с 3,0-литровой бензиновой «шестеркой» P400 Jaguar Land Rover мощностью 400 л.с. и 550 Нм крутящего момента. Кроме того, будет возможность приобрести дизельный 2,0-литровый турбомотор P240, который выдает 240 л.с. и 430 Нм пикового момента. Постоянный полный привод вместе с межосевым дифференциалом войдет в стандартную комплектацию.
Дизайн нового Land Rover Defender выполнен в стилистике концепта Land Rover DC100, который был представлен еще в 2011 году, сообщает портал 32cars.ru. На месте традиционной решетки радиатора появилось несколько горизонтальных воздуховодов. Боковое остекление лаконично прямоугольное, на корме – запаска и четыре квадратных фонаря. Все подробности о долгожданном новом внедорожнике узнаем уже завтра.
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Мужик похоже совсем больной на всю голову или от жадности своей заломил цену за свой ХЛАМ!370рублей ох..ть) ) ) ) !
Каким образом в список рамных внедорожников попал Pajero, если уже с 3-го поколения он лишился рамы, а сейчас уже 4-е поколение?
Владею коротышем 12 лет и менять ни на что нет желания.Я по натуре одиночка, так, что деф мой братан. И на севере и на юге не подводил, только конечно надо следить за ним .Впрочем как и за любой машиной.
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