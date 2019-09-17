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17 сентября 2019, 00:33

Новый Land Rover Defender превратили в парадный кабриолет

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Фото: X-Tomi Design
Не успела компания Land Rover представить возрожденный внедорожник Defender, как в Сети уже появилось несколько любопытных рендерных модификаций новинки. На этот раз польские дизайнеры из X-Tomi Design пофантазировали на тему автомобиля для торжественных армейских мероприятий.
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Первой на рынок выйдет «средняя» модификация Land Rover Defender с индексом 110. Вслед за ней появится укороченная трехдверная версия Defender 90. Британский автопроизводитель уже заявил, что пикапа на базе пятидверного Defender в обозримом будущем не будет. А как насчет кабриолета?

Дизайнеры X-Tomi Design представили рендер открытой версии Defender 90. Автомобиль вполне мог бы пригодиться лидеру одной из африканских стран для участия в военных парадах и торжественных церемониях. На случай дождя у кабриолета имеется мягкий складной верх. Кстати, в прошлом Land Rover уже выпускал открытые версии Defender с мягким верхом, поэтому возрожденная модель смотрится вполне органично.

В модельной линейке Land Rover несколько лет назад была открытая версия вседорожника. В 2016 году Range Rover Evoque Convertible продавался и в России (по цене от 4 млн рублей). Но вскоре модель сняли с производства из-за низкого спроса. С другой стороны, партию кабриолетов на базе УАЗ «Патриот» отправили в Намибию еще два года назад. Президент страны Хаге Гейнгоб в марте 2018 года лично принимал на одном из них парад в честь Дня независимости.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Land Rover Defender
Мужик похоже совсем больной на всю голову или от жадности своей заломил цену за свой ХЛАМ!370рублей ох..ть) ) ) ) !
Юрий
Лучшие рамные внедорожники 2019
Каким образом в список рамных внедорожников попал Pajero, если уже с 3-го поколения он лишился рамы, а сейчас уже 4-е поколение?
Олег
Тест-драйв Land Rover Defender: бог внедорожья
Владею коротышем 12 лет и менять ни на что нет желания.Я по натуре одиночка, так, что деф мой братан. И на севере и на юге не подводил, только конечно надо следить за ним .Впрочем как и за любой машиной.
Lesovin
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Новый Land Rover Defender превратили в парадный кабриолет
{{material_122905}}Первой на рынок выйдет «средняя» модификация Land Rover Defender с индексом 110. Вслед за ней появится укороченная трехдверная версия Defender 90. Британский автопроизводитель уже заявил, что пикапа на базе пятидверного Defender в обозримом будущем не будет. А как насчет кабриолета?Дизайнеры X-Tomi Design представили рендер открытой версии Defender 90. Автомобиль вполне мог бы пригодиться лидеру одной из африканских стран для участия в военных парадах и торжественных церемониях. На случай дождя у кабриолета имеется мягкий складной верх. Кстати, в прошлом Land Rover уже выпускал открытые версии Defender с мягким верхом, поэтому возрожденная модель смотрится вполне органично.В модельной линейке Land Rover несколько лет назад была открытая версия вседорожника. В 2016 году Range Rover Evoque Convertible продавался и в России (по цене от 4 млн рублей). Но вскоре модель сняли с производства из-за низкого спроса. С другой стороны, партию кабриолетов на базе УАЗ «Патриот» отправили в Намибию еще два года назад. Президент страны Хаге Гейнгоб в марте 2018 года лично принимал на одном из них парад в честь Дня независимости.
2019-09-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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