17 сентября 2019, 00:33
Новый Land Rover Defender превратили в парадный кабриолет
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Фото: X-Tomi Design
Не успела компания Land Rover представить возрожденный внедорожник Defender, как в Сети уже появилось несколько любопытных рендерных модификаций новинки. На этот раз польские дизайнеры из X-Tomi Design пофантазировали на тему автомобиля для торжественных армейских мероприятий.
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Дизайнеры X-Tomi Design представили рендер открытой версии Defender 90. Автомобиль вполне мог бы пригодиться лидеру одной из африканских стран для участия в военных парадах и торжественных церемониях. На случай дождя у кабриолета имеется мягкий складной верх. Кстати, в прошлом Land Rover уже выпускал открытые версии Defender с мягким верхом, поэтому возрожденная модель смотрится вполне органично.
В модельной линейке Land Rover несколько лет назад была открытая версия вседорожника. В 2016 году Range Rover Evoque Convertible продавался и в России (по цене от 4 млн рублей). Но вскоре модель сняли с производства из-за низкого спроса. С другой стороны, партию кабриолетов на базе УАЗ «Патриот» отправили в Намибию еще два года назад. Президент страны Хаге Гейнгоб в марте 2018 года лично принимал на одном из них парад в честь Дня независимости.
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Мужик похоже совсем больной на всю голову или от жадности своей заломил цену за свой ХЛАМ!370рублей ох..ть) ) ) ) !
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Владею коротышем 12 лет и менять ни на что нет желания.Я по натуре одиночка, так, что деф мой братан. И на севере и на юге не подводил, только конечно надо следить за ним .Впрочем как и за любой машиной.
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