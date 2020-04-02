Новый Land Rover Defender приехал в Россию для финальных испытаний
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Фото: Land Rover
В силовой гамме два 4-цилиндровых дизеля - мощностью 200 л.с. и 240 л.с. с двойным турбонаддувом плюс бензиновый 6-цилиндровый агрегат «о 400 лошадей» с технологией «мягкого» гибрида (будет доступен на старте продаж). Версия с подзаряжаемым гибридом (PHEV) приедет в 2021-м.
В активе «Дэфа» постоянный полный привод и 2-ступенчатая раздатка. При необходимости внедорожник может буксировать прицепы массой до 3 500 кг и выдерживать максимальную статическую нагрузку на крышу в 300 кг.
Автомобиль уже прошел миллионы километров в рамках испытаний в самых разных уголках земного шара. «Британец» поднимался на 3 000 метров, мерз при -40 и грелся на 50-градусной жаре. Прошел экстремальные внедорожные трассы в окрестностях американского Моаба и показал свою выносливость при столкновении с 20-сантиметровым бордюром на скорости 40 км/ч.
Рублевых цен, естественно, пока что нет - всему свое время. Зато известна стоимость на британском рынке - от 40 330 фунтов стерлингов. В линейке внедорожников марки Defender дороже New Discovery Sport (от 31 905 фунтов) и Range Rover Evoque (от 31 725 фунтов).
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