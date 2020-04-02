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2 апреля 2020, 18:00

Новый Land Rover Defender приехал в Россию для финальных испытаний

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Фото: Land Rover
Британская компания Jaguar Land Rover приступила к российским испытаниям нового Defender. Пилотный автомобиль уже пересек границу нашей родины. В ближайшие месяцы он пройдет серию ресурсных и дорожных тестов, чтобы грядущей осенью предстать в шоу-румах дилеров.
Новый Land Rover Defender приехал в Россию для финальных испытаний

Фото: Land Rover

Land Rover Defender
От 2 л, 300 л.с
Defender New использует фирменную архитектуру D7x, что на базе полностью алюминиевой монококовой конструкции. Дорожный просвет роскошен – 291 мм, лучшая геометрия. Технология Terrain Response 2 получила режим «Брод», и теперь можно преодолевать водные препятствия глубиной до 90 см.

В силовой гамме два 4-цилиндровых дизеля - мощностью 200 л.с. и 240 л.с. с двойным турбонаддувом плюс бензиновый 6-цилиндровый агрегат «о 400 лошадей» с технологией «мягкого» гибрида (будет доступен на старте продаж). Версия с подзаряжаемым гибридом (PHEV) приедет в 2021-м.

В активе «Дэфа» постоянный полный привод и 2-ступенчатая раздатка. При необходимости внедорожник может буксировать прицепы массой до 3 500 кг и выдерживать максимальную статическую нагрузку на крышу в 300 кг.

Автомобиль уже прошел миллионы километров в рамках испытаний в самых разных уголках земного шара. «Британец» поднимался на 3 000 метров, мерз при -40 и грелся на 50-градусной жаре. Прошел экстремальные внедорожные трассы в окрестностях американского Моаба и показал свою выносливость при   столкновении с 20-сантиметровым бордюром на скорости 40 км/ч.

Рублевых цен, естественно, пока что нет - всему свое время. Зато известна стоимость на британском рынке - от 40 330 фунтов стерлингов. В линейке внедорожников марки Defender дороже New Discovery Sport (от 31 905 фунтов) и Range Rover Evoque (от 31 725 фунтов).


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Отзывы по теме
Форум Land Rover Defender
Мужик похоже совсем больной на всю голову или от жадности своей заломил цену за свой ХЛАМ!370рублей ох..ть) ) ) ) !
Юрий
Названы пять самых крутых новинок 2020 года
Да, крутые тачки, красивые. Только вот когда они доедут до России, ценник то с таким курсом еще вырастет. А говорят у нас кризис...
Алексей
Лучшие рамные внедорожники 2019
Хочу отметить, что и новый Дефендер лишился рамы, тем самым став кроссовером повышенной проходимости, походу автор вовсе не понимает разницы в раме и несущем кузове
Жека
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Новый Land Rover Defender приехал в Россию для финальных испытаний
{{model_v2_no_show_663}} Defender New использует фирменную архитектуру D7x, что на базе полностью алюминиевой монококовой конструкции. Дорожный просвет роскошен – 291 мм, лучшая геометрия. Технология Terrain Response 2 получила режим «Брод», и теперь можно преодолевать водные препятствия глубиной до 90 см. В силовой гамме два 4-цилиндровых дизеля - мощностью 200 л.с. и 240 л.с. с двойным турбонаддувом плюс бензиновый 6-цилиндровый агрегат «о 400 лошадей» с технологией «мягкого» гибрида (будет доступен на старте продаж). Версия с подзаряжаемым гибридом (PHEV) приедет в 2021-м.В активе «Дэфа» постоянный полный привод и 2-ступенчатая раздатка. При необходимости внедорожник может буксировать прицепы массой до 3 500 кг и выдерживать максимальную статическую нагрузку на крышу в 300 кг.Автомобиль уже прошел миллионы километров в рамках испытаний в самых разных уголках земного шара. «Британец» поднимался на 3 000 метров, мерз при -40 и грелся на 50-градусной жаре. Прошел экстремальные внедорожные трассы в окрестностях американского Моаба и показал свою выносливость при   столкновении с 20-сантиметровым бордюром на скорости 40 км/ч.Рублевых цен, естественно, пока что нет - всему свое время. Зато известна стоимость на британском рынке - от 40 330 фунтов стерлингов. В линейке внедорожников марки Defender дороже New Discovery Sport (от 31 905 фунтов) и Range Rover Evoque (от 31 725 фунтов).
2020-04-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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