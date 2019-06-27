27 июня 2019, 09:34

Новый Land Rover Discovery Sport доступен для заказа

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Jaguar Land Rover объявляет о начале приема заказов на новый Land Rover Discovery Sport. Стартовая стоимость автомобиля на российском рынке составляет 2 930 000 рублей. Первые внедорожники появятся в дилерских центрах компании уже осенью этого года.

Land Rover Discovery Sport
Выпускается с 2014 г.
Новый от 2 868 000 до 4 171 000 Р
Отзывов: 5
Покупателям предложат автомобиль с одним из четырех 2,0-литровых двигателей: бензиновые моторы мощностью 200 и 249 л.с., а также 150- и 180-сильные дизельные установки. Привод – исключительно полный.

Уже в базовой комплектации модель доступна с функцией подогрева руля и лобового стекла, стояночным обогревом двигателя и салона с дистанционным управлением и программированием через сенсорный дисплей, автоматически складывающимися наружными зеркалами с электроприводом и подогревом, а также передними и задними датчиками парковки и светодиодными фарами. Все модификации автомобиля получили мультимедийную систему Touch Pro с 10-дюймовым сенсорным экраном и камеру заднего вида с динамическими линиями.

В помощь водителям предусмотрены система адаптации к дорожным условиям Terrain Response 2, система контролируемого движения под уклон, функция плавного старта в гору, функция предупреждения о выезде с полосы движения , система удержания полосы движения, система контроля степени усталости водителя, система помощи при экстренном торможении, а также предотвращения переворачивания.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Тест-драйв Land Rover Discovery Sport: конкурент с аргументом
Очень красивый автомобиль , приятно управляется , а в городе дизеля хватает за глаза!
Тотров Хетаг
Форум Land Rover Range Rover Vogue
Брать нужно 2012 года модель, он доработан и не имеет проблем!!! Если смотреть из овой линейки , то не раньше 2015 года! Если возьмете более ранний год, с СТО не будете выезжать. Ренж машина крутая, но очень капризная и не дешевая в ремонте, по этому надо брать только эти года!
Павел
Форум Land Rover Range Rover
Очень люблю предстовительские машины , внедорожники. Долго думал, какое авто купить. Выбор упал на Рендж Ровер. Машина просто мечта. Очень красивый кувоз, в необычном стиле. Внутри салона кожа, новый пульт управления. Мощный двигатель v8 5л бензиновый. Машины выпускает британская компания Land Rover ...
Владимир
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Новый Land Rover Discovery Sport доступен для заказа
{{model_6153}}Покупателям предложат автомобиль с одним из четырех 2,0-литровых двигателей: бензиновые моторы мощностью 200 и 249 л.с., а также 150- и 180-сильные дизельные установки. Привод – исключительно полный.Уже в базовой комплектации модель доступна с функцией подогрева руля и лобового стекла, стояночным обогревом двигателя и салона с дистанционным управлением и программированием через сенсорный дисплей, автоматически складывающимися наружными зеркалами с электроприводом и подогревом, а также передними и задними датчиками парковки и светодиодными фарами. Все модификации автомобиля получили мультимедийную систему Touch Pro с 10-дюймовым сенсорным экраном и камеру заднего вида с динамическими линиями.В помощь водителям предусмотрены система адаптации к дорожным условиям Terrain Response 2, система контролируемого движения под уклон, функция плавного старта в гору, функция предупреждения о выезде с полосы движения , система удержания полосы движения, система контроля степени усталости водителя, система помощи при экстренном торможении, а также предотвращения переворачивания.
2019-06-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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