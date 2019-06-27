Новый Land Rover Discovery Sport доступен для заказа
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Уже в базовой комплектации модель доступна с функцией подогрева руля и лобового стекла, стояночным обогревом двигателя и салона с дистанционным управлением и программированием через сенсорный дисплей, автоматически складывающимися наружными зеркалами с электроприводом и подогревом, а также передними и задними датчиками парковки и светодиодными фарами. Все модификации автомобиля получили мультимедийную систему Touch Pro с 10-дюймовым сенсорным экраном и камеру заднего вида с динамическими линиями.
В помощь водителям предусмотрены система адаптации к дорожным условиям Terrain Response 2, система контролируемого движения под уклон, функция плавного старта в гору, функция предупреждения о выезде с полосы движения , система удержания полосы движения, система контроля степени усталости водителя, система помощи при экстренном торможении, а также предотвращения переворачивания.
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