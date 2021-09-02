Новый Lexus LX: как вам такая корма?
Фото: autoevolution.com
Некоторое представление о внешности новинки мы могли получить еще в июне на премьере нового компактного кроссовера Lexus NX. Рядом с ним на сцене укрытый покрывалом стоял прототип Lexus LX следующего поколения. Через полотно проступала внушительная решетка радиатора и L-образные дневные ходовые огни. Как будет выглядеть корма новинки, попытался представить независимый дизайнер, скрывающийся под псевдонимом SRK Designs. Новые задние фонари объединены хромированной планкой, а под ней красуется название марки, написанное крупными буквами.
- 3 290 000 РLexus LX 2012 в Москве
- 8 380 000 РLexus LX 2020 в Москве
- 5 239 000 РLexus LX 2016 в Москве
- 5 999 000 РLexus LX 2016 в Москве
- 5 987 111 РLexus LX 2017 в Москве
- 6 690 000 РLexus LX 2018 в Москве
- 4 984 000 РLexus LX 2015 в Москве
- 2 199 000 РLexus LX 2010 в Москве
- 2 850 000 РLexus LX 2008 в Москве
- 7 244 000 РLexus LX 2018 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий