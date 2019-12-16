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16 декабря 2019, 09:01

Новый лидар «Яндекса» вдвое дешевле аналогов

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Компания «Яндекс» приступила к тестированию нового лидара собственной разработки, который на 50% дешевле аналогов. Устройство – самый дорогой сенсор для беспилотников, который сканирует пространство с помощью лазерных лучей.
Новый лидар Яндекса вдвое дешевле аналогов

 

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Машины с автопилотом оснащаются тремя основными видами сенсоров: камерами, радарами и лидарами. Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Яндекса», лидар – это самый важный и самый дорогой сенсор из устанавливаемых в беспилотных автомобилях. Он сканирует пространство с помощью лазерных лучей, которые отражаются от объектов и создают трехмерную картину окружающей среды. В отличие от камер его эффективность не зависит от освещенности, а по сравнению с обычными радарами он дает гораздо больше информации об объекте.

«Яндекс» самостоятельно разрабатывает лидары для своих беспилотников. В настоящее время используется два основных типа: с обзором на 360 и на 120 градусов. Первый передает информацию об объектах вокруг беспилотного автомобиля. Второй используется для получения более детальных данных об объектах перед автомобилем. Например, он может фокусироваться на отдельном объекте и издалека распознать, пешеход на дороге или велосипедист. Высокоточная картинка генерируется на расстоянии до 200 метров.

Первые беспилотники «Яндекса», оборудованные новыми недорогими лидарами, уже проходят испытания. Стоимость прототипа сейчас вдвое ниже зарубежных аналогов. На этапе серийного производства она может снизиться до 75%. В дальнейшем новыми устройствами будут оснащаться не только легковые автомобили, но и компактные роботы-доставщики «Яндекс.Роверы».

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Форум Volkswagen Sharan
Цитата:| Кому: Дима сами хотите ремонтировать??
logvins7589
можно ли долить в старый антифриз нового?
Цитата:| Кому: Ergilen можете долить спокойно, ничего страшного не будет, насколько я слышал - цвет это только краситель и ничем они не отличаются, но чтобы не проверять на "себе" лучше того же цвета долить)
logvins7589
Большой расход топлива
Очень многое зависит от качества бензина. Я, когда выезжал заграницу, то ощущалась разница в расходе на ихнем бензине и нашем.
logvins7589
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Новый лидар «Яндекса» вдвое дешевле аналогов
{{material_128064}}Машины с автопилотом оснащаются тремя основными видами сенсоров: камерами, радарами и лидарами. Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Яндекса», лидар – это самый важный и самый дорогой сенсор из устанавливаемых в беспилотных автомобилях. Он сканирует пространство с помощью лазерных лучей, которые отражаются от объектов и создают трехмерную картину окружающей среды. В отличие от камер его эффективность не зависит от освещенности, а по сравнению с обычными радарами он дает гораздо больше информации об объекте.«Яндекс» самостоятельно разрабатывает лидары для своих беспилотников. В настоящее время используется два основных типа: с обзором на 360 и на 120 градусов. Первый передает информацию об объектах вокруг беспилотного автомобиля. Второй используется для получения более детальных данных об объектах перед автомобилем. Например, он может фокусироваться на отдельном объекте и издалека распознать, пешеход на дороге или велосипедист. Высокоточная картинка генерируется на расстоянии до 200 метров.Первые беспилотники «Яндекса», оборудованные новыми недорогими лидарами, уже проходят испытания. Стоимость прототипа сейчас вдвое ниже зарубежных аналогов. На этапе серийного производства она может снизиться до 75%. В дальнейшем новыми устройствами будут оснащаться не только легковые автомобили, но и компактные роботы-доставщики «Яндекс.Роверы».
2019-12-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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