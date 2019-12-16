16 декабря 2019, 09:01
Новый лидар «Яндекса» вдвое дешевле аналогов
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Компания «Яндекс» приступила к тестированию нового лидара собственной разработки, который на 50% дешевле аналогов. Устройство – самый дорогой сенсор для беспилотников, который сканирует пространство с помощью лазерных лучей.
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«Яндекс» самостоятельно разрабатывает лидары для своих беспилотников. В настоящее время используется два основных типа: с обзором на 360 и на 120 градусов. Первый передает информацию об объектах вокруг беспилотного автомобиля. Второй используется для получения более детальных данных об объектах перед автомобилем. Например, он может фокусироваться на отдельном объекте и издалека распознать, пешеход на дороге или велосипедист. Высокоточная картинка генерируется на расстоянии до 200 метров.
Первые беспилотники «Яндекса», оборудованные новыми недорогими лидарами, уже проходят испытания. Стоимость прототипа сейчас вдвое ниже зарубежных аналогов. На этапе серийного производства она может снизиться до 75%. В дальнейшем новыми устройствами будут оснащаться не только легковые автомобили, но и компактные роботы-доставщики «Яндекс.Роверы».
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Цитата:| Кому: Дима сами хотите ремонтировать??
Цитата:| Кому: Ergilen можете долить спокойно, ничего страшного не будет, насколько я слышал - цвет это только краситель и ничем они не отличаются, но чтобы не проверять на "себе" лучше того же цвета долить)
Очень многое зависит от качества бензина. Я, когда выезжал заграницу, то ощущалась разница в расходе на ихнем бензине и нашем.
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