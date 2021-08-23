Новый логотип Mazda удивительно похож на роторный двигатель
Фото: hatenablog.com
Роторный двигатель или двигатель Ванкеля известен тем, что может развивать внушительную мощность, имея при этом компактные размеры. Поклонники роторных агрегатов ждут возрождения спортивной линейки Mazda RX с мощными силовыми установками. Но по всей видимости новые патенты касаются лишь небольших роторных моторов, которые компания использует для увеличения дальности хода своих гибридных автомобилей. Например, будущий электрический кроссовер MX-30 в движение приводит электромотор, а компактный роторный агрегат выполняет роль генератора и подзаряжает батарею.
Однако надежда на возвращение полноценных роторных двигателей сохраняется. На прошлой неделе 110KM.RU рассказывал, что Mazda в настоящее время работает над новой разновидностью такого мотора, которому вместо бензина нужен водород. Компания рассматривает это направление как чрезвычайно перспективное. Одна из главных проблем с водородным топливом состоит в том, что оно преждевременно воспламеняется и взрывается цилиндрах. Но конструкция роторного двигателя исключает образование точек нагрева, поэтому такие агрегаты идеально совместимы с водородом.
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