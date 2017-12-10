Новый McLaren назвали в честь Айртона Сенны
Британский производитель гиперкаров представил новую модель дорожной версии машины, названной в честь бразильского рекордсменя Ф1. Часть денег за каждую проданную машину пойдет в благотворительный фонд Senna Foundation.
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Спорткар оснащен 4-литровым битурбированным V8, производительность 789 л.с. с максимальным крутящим моментом 800 Ньютон-метров. В разработке машины принимал участие племянник Айртона Сенны Бруно.
Мировая премьера новинки состоится на Женевском международном автосалоне в мартенаступающего года. «Живые» автомобили заказчики получат в III квартале 2018 года.
Напомним, что Айртон Сенна выступал за McLaren в Формуле 1 с 1988 по 1993 годы. В составе команды он трижды становился чемпионом мира.
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Приветствую. Хочу предложить вам травматическое и боевое оружие. Травматика - Лидер-М, Mp-79, Гроза-051, GrandPower из Боевого - АКМ, ПМ, ТТ. Данные девайсы практически всегда в наличии! У меня в ассортименте только данные девайсы, под заказ другие модели не делаю. Продажа без лицензии. Отправляю по ...
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