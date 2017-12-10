10 декабря 2017, 15:00

Новый McLaren назвали в честь Айртона Сенны

Британский производитель гиперкаров представил новую модель дорожной версии машины, названной в честь бразильского рекордсменя Ф1. Часть денег за каждую проданную машину пойдет в благотворительный фонд Senna Foundation.
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  Новый McLaren назвали в честь Айртона Сенны McLaren Новый McLaren назвали в честь Айртона Сенны McLaren Новый McLaren назвали в честь Айртона Сенны
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McLaren Senna выйдет тиржом всего 500 экземпляров. Примечательно, что на все полтысячи машин уже оформлен предзаказ. Цена McLaren Senna в Великобритании составит 750 тысяч фунтов (более 59 млн руб, по текущему курсу ЦБ РФ).

Спорткар оснащен 4-литровым битурбированным V8, производительность 789 л.с. с максимальным крутящим моментом 800 Ньютон-метров. В разработке машины принимал участие племянник Айртона Сенны Бруно.

Мировая премьера новинки состоится на Женевском международном автосалоне в мартенаступающего года.  «Живые» автомобили заказчики получат в III квартале 2018 года.

Напомним, что Айртон Сенна выступал за McLaren в Формуле 1 с 1988 по 1993 годы. В составе команды он трижды становился чемпионом мира. 
Автоспорт МакЛарен

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Новый McLaren назвали в честь Айртона Сенны
{{material_118279}}McLaren Senna выйдет тиржом всего 500 экземпляров. Примечательно, что на все полтысячи машин уже оформлен предзаказ. Цена McLaren Senna в Великобритании составит 750 тысяч фунтов (более 59 млн руб, по текущему курсу ЦБ РФ).Спорткар оснащен 4-литровым битурбированным V8, производительность 789 л.с. с максимальным крутящим моментом 800 Ньютон-метров. В разработке машины принимал участие племянник Айртона Сенны Бруно.Мировая премьера новинки состоится на Женевском международном автосалоне в мартенаступающего года.  «Живые» автомобили заказчики получат в III квартале 2018 года.Напомним, что Айртон Сенна выступал за McLaren в Формуле 1 с 1988 по 1993 годы. В составе команды он трижды становился чемпионом мира. 
2017-12-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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