10 декабря 2017, 10:53

Новый Mercedes AMG GT4 прошёл испытания перед Гран-при Франции

Эксперты испытали новый Mercedes AMG GT4, которому в 2018 году предстоит побороться за победу на гонках Гран-при Франции. Информацию об этом опубликовал сайт Motortrend.
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Новый Mercedes AMG GT4 прошёл испытания перед Гран-при Франции Mercedes Benz AMG GT
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В отличие от более производительной модификации GT3 для «четвёрки» правилами большинства стран допускается езда по дорогам общего пользования. 

Поэтому новинка оснащена более богатым набором систем безопасности. В частности AMG GT4 получила заднеприводную навесную трансмиссию, призванную улучшить распределение массы и поднять планку выносливости и управляемости машины, которая, по словам экспертов, четко реагирует на малейшее движение рулевого колеса. 

Кстати, многие элементы конструкции позаимствованы у «чисто» дорожной версии, что не отменяет отличных динамических характеристик Mercedes AMG GT4.
 
Стоимость автомобиля – около 239 тыс. USD (более 14 млн руб. по текущему курсу ЦБ РФ). 
Дизайн и тюнинг Мерседес Бенц, Мерседес АМГ ГТ

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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz Vito
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Lavtatt
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Mercedes-Benz Actros
| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже показатель ...
Никитыч
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Новый Mercedes AMG GT4 прошёл испытания перед Гран-при Франции
{{material_119428}}В отличие от более производительной модификации GT3 для «четвёрки» правилами большинства стран допускается езда по дорогам общего пользования. Поэтому новинка оснащена более богатым набором систем безопасности. В частности AMG GT4 получила заднеприводную навесную трансмиссию, призванную улучшить распределение массы и поднять планку выносливости и управляемости машины, которая, по словам экспертов, четко реагирует на малейшее движение рулевого колеса. Кстати, многие элементы конструкции позаимствованы у «чисто» дорожной версии, что не отменяет отличных динамических характеристик Mercedes AMG GT4. Стоимость автомобиля – около 239 тыс. USD (более 14 млн руб. по текущему курсу ЦБ РФ). 
2017-12-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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