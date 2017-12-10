10 декабря 2017, 10:53
Новый Mercedes AMG GT4 прошёл испытания перед Гран-при Франции
Эксперты испытали новый Mercedes AMG GT4, которому в 2018 году предстоит побороться за победу на гонках Гран-при Франции. Информацию об этом опубликовал сайт Motortrend.
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Поэтому новинка оснащена более богатым набором систем безопасности. В частности AMG GT4 получила заднеприводную навесную трансмиссию, призванную улучшить распределение массы и поднять планку выносливости и управляемости машины, которая, по словам экспертов, четко реагирует на малейшее движение рулевого колеса.
Кстати, многие элементы конструкции позаимствованы у «чисто» дорожной версии, что не отменяет отличных динамических характеристик Mercedes AMG GT4.
Стоимость автомобиля – около 239 тыс. USD (более 14 млн руб. по текущему курсу ЦБ РФ).
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Отзывы по теме
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже показатель ...
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