29 декабря 2018, 12:08

Новый Mercedes CLA показали на видео

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Компания Mercedes-Benz анонсировала предстоящую в январе премьеру четырехдверного купе CLA следующего поколения. На официальной странице в Facebook автопроизводитель опубликовал короткое видео, раскрывающее необычную оптику новинки.
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Публике новый Mercedes-Benz CLA покажут на выставке потребительской электроники (CES), которая открывается через десять дней в Лас-Вегасе. Mercedes-Benz CLA будет намного технологичнее, чем соплатформенный A-Class. Именно поэтому компания выбрала местом для дебюта выставку электроники, а не международный автосалон в Детройте, который тоже открывается в середине января.
 
Ожидается, что новинка получит усовершенствованную мультимедийную систему MBUX, которая дебютировала в начале года на семействе A-Class четвертого поколения. Большой экран медиасистемы объединят в единую панель с «приборкой». В «базе» покупателям предложат 7,0-дюймовый монитор, а 10,25-дюймовый будет доступен в качестве опции. 

В ролике видно, что новый Mercedes-Benz CLA отличается более покатой линией крыши и светодиодными ходовыми огнями в форме бумерангов. Новое четырехдверное купе оснастят 2,0-литровой турбированной «четверкой» с отдачей 190 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» DCT с двумя сцеплениями. Чуть позже на рынок выйдет «заряженная» версия CLA 35, которая получит мотор, форсированный до 306 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Хэтчбек A-Class с аналогичным двигателем разгоняется с места до 100 км/ч за 4,7 секунды.

Сейчас в салонах российских дилеров Mercedes-Benz CLA доступен с бензиновым 1,6-литровым мотором мощностью 150 л.с. или с 2,0-литровым двигателем мощностью 211 л.с. Цены начинаются от 2 290 000 рублей.
Новинки и концепт кары Mercedes Benz Бенц, Мерседес ЦЛА
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Отзывы по теме
Mercedes-Benz обновил купе и универсал CLA
Обивка кресел, это конечно хорошо, но прежде чем предлагать новые диски в различных вариантах, лучше бы с подвеской что-нибудь сделали. Автомобиль хороший, но ездить на нем по отечественным дорогам опасно для здоровья, из-за очень жесткой подвески каждую колдобину всем организмом ощущаешь.
Владимир
Форум Mercedes-Benz Vito
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Lavtatt
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
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Новый Mercedes CLA показали на видео
{{material_125246}}Публике новый Mercedes-Benz CLA покажут на выставке потребительской электроники (CES), которая открывается через десять дней в Лас-Вегасе. Mercedes-Benz CLA будет намного технологичнее, чем соплатформенный A-Class. Именно поэтому компания выбрала местом для дебюта выставку электроники, а не международный автосалон в Детройте, который тоже открывается в середине января. Ожидается, что новинка получит усовершенствованную мультимедийную систему MBUX, которая дебютировала в начале года на семействе A-Class четвертого поколения. Большой экран медиасистемы объединят в единую панель с «приборкой». В «базе» покупателям предложат 7,0-дюймовый монитор, а 10,25-дюймовый будет доступен в качестве опции. В ролике видно, что новый Mercedes-Benz CLA отличается более покатой линией крыши и светодиодными ходовыми огнями в форме бумерангов. Новое четырехдверное купе оснастят 2,0-литровой турбированной «четверкой» с отдачей 190 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» DCT с двумя сцеплениями. Чуть позже на рынок выйдет «заряженная» версия CLA 35, которая получит мотор, форсированный до 306 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Хэтчбек A-Class с аналогичным двигателем разгоняется с места до 100 км/ч за 4,7 секунды.Сейчас в салонах российских дилеров Mercedes-Benz CLA доступен с бензиновым 1,6-литровым мотором мощностью 150 л.с. или с 2,0-литровым двигателем мощностью 211 л.с. Цены начинаются от 2 290 000 рублей.
2018-12-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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